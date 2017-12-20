«КАМАЗ» презентует продукцию в Мьянме



Компания КАМАЗ.

Источник: http://vestikamaza.ru/ Компания КАМАЗ.Источник: http://vestikamaza.ru/

Сегодня, 20 декабря, в Республике Мьянма проходит День «КАМАЗа», в рамках которого компания презентует автомобили и спецтехнику.

Встреча потенциальных и действующих потребителей автотехники КАМАЗ со специалистами крупнейшего российского автопроизводителя, в которой принимают участие свыше 150 человек, проходит на территории аквапарка города Янгон. В своей экспозиции компания представляет пять моделей автотехники – седельные тягачи КАМАЗ-6460 и КАМАЗ-5460, бортовые автомобили КАМАЗ-65117 и КАМАЗ-6540, а также бортовой спецавтомобиль на шасси КАМАЗ-53229 с КМУ Fassi F155.

Продемонстрировать возможности камских грузовиков и рассказать об их технических особенностях – главная цель Дней «КАМАЗа» в российских и зарубежных регионах. В рамках мероприятия с приветственным словом и презентацией предприятия выступит директор Азиатско-Тихоокеанского региона АО «Внешнеторговая компания КАМАЗ» Рамиль Хазеев. Помимо разработки и производства обширной линейки продукции, ПАО «КАМАЗ» предоставляет полный спектр услуг по сервисному обслуживанию приобретённой техники и обучению специалистов.

Отметим, что представленная на мероприятии автотехника КАМАЗ была поставлена в Мьянму, в адрес Panthera Motor Co., Ltd. Ещё пять автомобилей произведены и запланированы к отгрузке заказчику в декабре текущего года.

Рынок Мьянмы является одним из перспективных для «КАМАЗа». В 2016 году успешно начато сотрудничество с государством по линии поставок грузовых машин в частный сектор экономики. В 2017 году определён дилер по линии продаж грузовиков, запасных частей и организации сервисного обслуживания в лице компании Panthera Motor Co., Ltd, входящей в холдинг UMG Myanmar. Отгружена первая партия машин для тестовой эксплуатации и выяснения предпочтений потенциальных потребителей в Республике Мьянма. Параллельно ведётся работа по обучению персонала дилера и передачи технологий технического обслуживания и ремонта грузовой техники марки «КАМАЗ».