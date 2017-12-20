В холдинге «Техмаш» открылись курсы по 3D-моделированию



Логотип АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (Техмаш).

Источник: http://tecmash.ru/ Логотип АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (Техмаш).Источник: http://tecmash.ru/

Научно-исследовательский институт полимерных материалов, входящий в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, в рамках городского проекта «Уникальная школа» на базе школы № 19 г. Перми организовал курсы по 3D-моделированию.

На базе школы № 19 в рамках сотрудничества по проекту «Химико-технологическая школа «СинТез» прошел цикл занятий для старшеклассников по 3D-моделированию.

Для организации курсов специалисты Института установили в школьных компьютерах программу «Компас 3D».

Перед началом работы с трёхмерным пространством учащиеся получили вводную информацию об основах черчения на плоской поверхности. Преподаватели обучили ребят базовым навыкам построения эскизов, осуществлению на их основе операций для производства твёрдотельных деталей и окончательному этапу – сборке цельной модели.

По окончании курса старшеклассники выполнили итоговую работу – создали турбореактивный двигатель.