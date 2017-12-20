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ТАНТК им. Г.М. Бериева передало МЧС очередной серийный самолет Бе-200ЧС

20.12.2017 Министерство промышленности и торговли РФ 128 0
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Бе-200ЧС
Второй серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 03-04, регистрационный номер RF-31120) производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" по контракту 2011 года с МЧС России, в первом полете. Таганрог, 02.07.2017.
Источник: Алёша / russianplanes.net ( ссылка )

20 декабря 2017 г. ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (входит в состав ПАО «ОАК») состоялась официальная церемония передачи очередного серийного самолета-амфибии Бе-200ЧС. Это третий самолет, построенный для МЧС России, в рамках Государственного контракта.


Воздушное судно успешно прошло программу предъявительских и приемо-сдаточных испытаний. Планируется, что экипаж МЧС России перегонит самолет в Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр Сибирского регионального центра МЧС России.


ТАНТК является производителем самолетов-амфибий Бе-200 и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны России. За последние три года на предприятии проведена модернизация и техперевооружение производства. В 2016 году по решению Минпромторга России ТАНТК предоставлена бюджетная субсидия в размере 3,5 млрд. рублей с целью снижения долговой нагрузки предприятия, обеспечения его финансовой устойчивости и дальнейшего развития.


«Таганрогский завод сегодня демонстрирует устойчивый темп работы - налажено серийное производство уникальных самолетов Бе-200. В высокой степени готовности 4-й самолёт в рамках действующего контракта. 5-я машина находится в цехе окончательной сборки, на 6-м самолёте идёт сборка агрегатов. Завод имеет задел по агрегатам для самолётов следующей серии и готов расширять производственную программу. Таких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря своевременным мерам господдержки», - сказал Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Мы готовы увеличить серийное производство Бе-200ЧС и сейчас обсуждаем новые заказы», - сообщил Генеральный директор-Генеральный конструктор ТАНТК им Г.М. Бериева Юрий Грудинин.


Бе-200ЧС зарекомендовал себя в ходе тушения пожаров и спасательных операций, в том числе за рубежом - в Греции, Португалии, Испании, Франции, Индонезии. Самолет имеет высокий экспортный потенциал.


Бе-200ЧС - многоцелевой самолет-амфибия, предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды.


Российский самолет-амфибия Бе-200 имеет неоспоримые преимущества в скорости при тушении пожаров и высокую производительность по количеству сбросов воды за один час. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. За одну заправку топливом способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.
20.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Греция
Индонезия
Испания
Португалия
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