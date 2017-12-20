Росэлектроника запустит первое в России производство медицинских игл



Логотип компании Концерн Радиостроения "ВЕГА". Логотип компании Концерн Радиостроения "ВЕГА".

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех к началу 2019 года развернет первое в России производство медицинских игл на основе южнокорейской технологии. Договор о трансфере технологий заключен между производителем медицинских изделий C&M-TECH (г. Тэгу, Южная Корея) и АО «ИМЦ Концерна «Вега» (входит в АО «Росэлектроника»).

Производство медицинских игл будет развернуто на базе существующего регионального оборонного предприятия. Инвестиции в проект составят 700 млн рублей, данные средства будут внесены в уставной капитал создаваемого совместного предприятия, учредителями которого станут АО «ИМЦ Концерна «Вега» и один из крупнейших российских банков.

Мощность производственных площадей составит 1,5 млрд игл в год. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить доступными и качественными медицинскими иглами отечественного производства не только российских потребителей, но и все страны ЕврАзЭС. На создаваемом производстве будут выпускаться медицинские иглы всех типов: инфузионных, трансфузионных, пункционно-биопсийных, хирургических, лигатурных, манипуляционных.

«Сегодня на территории России полностью отсутствует собственное производство такого востребованного и критически важного расходного материала, как медицинские иглы. Данный проект полностью соответствует политике импортозамещения – его реализация направлена на стопроцентную локализацию производства, – заявил генеральный директор АО «ИМЦ Концерна «Вега» Александр Кулиш. – Наш южнокорейский партнер C&M-TECH поставляет медицинские иглы на мировой рынок, в частности, в США. Передаваемые нам технологии позволят нам производить медицинские материалы премиум качества».