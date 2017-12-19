Производитель "Калибров" попал под санкции США
|
|
Фрегат "Адмирал Эссен" выполняет стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".
Источник: Reuters
Министерство торговли Соединенных Штатов Америки включило в черный список две оборонные компании из России: АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор"" и АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"". Об этом сообщает ТАСС.
В уведомлении, размещенном на сайте Федерального реестра — сборника официальных документов правительства, отмечается, что американские власти считают деятельность этих компаний "угрожающей интересам национальной безопасности или внешней политики" Соединенных Штатов.
Эти компании, как отмечается в документе, производят для Минобороны России "наземные комплексы крылатых ракет, дальность полета которых подпадает под запрет, предусмотренный Договором о ракетах средней и меньшей дальности".
По данным агентства, Минторг "вводит режим экспортного лицензирования на всю продукцию, которая поступает или может поступать для этих российских компаний из США".
ОКР "Калибр" — российские крылатые ракеты, разработаны и производятся ОКБ "Новатор".
|
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.08.2017 Проверено в Сирии, с расчетом на Арктику
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
07.06.2017 Ударные возможности эскадры ВМФ в Средиземноморье сохранятся за счет двух фрегатов и подлодки с "Калибрами" - источник
19.08.2016 Борис Обносов: за последние полтора десятка лет произошел кардинальный для нас сдвиг в приоритетах заказов
14.10.2015 Бенефис «калибров»
17.12.2013 Каспийская флотилия готовится к приёму двух новых кораблей и новых крылатых ракет
30.01.2013 Противоракетный джокер президента
18.10.2011 Асимметричный ответ на ПРО