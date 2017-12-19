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Производитель "Калибров" попал под санкции США

20.12.2017 Lenta.ru 359 0
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Фрегат "Адмирал Эссен"
Фрегат "Адмирал Эссен" выполняет стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".
Источник: Reuters

Министерство торговли Соединенных Штатов Америки включило в черный список две оборонные компании из России: АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор"" и АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"". Об этом сообщает ТАСС.

В уведомлении, размещенном на сайте Федерального реестра — сборника официальных документов правительства, отмечается, что американские власти считают деятельность этих компаний "угрожающей интересам национальной безопасности или внешней политики" Соединенных Штатов.

Эти компании, как отмечается в документе, производят для Минобороны России "наземные комплексы крылатых ракет, дальность полета которых подпадает под запрет, предусмотренный Договором о ракетах средней и меньшей дальности".

По данным агентства, Минторг "вводит режим экспортного лицензирования на всю продукцию, которая поступает или может поступать для этих российских компаний из США".

ОКР "Калибр" — российские крылатые ракеты, разработаны и производятся ОКБ "Новатор".
19.12.2017
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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Новатор ОКБ
Проекты
Калибр КР

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