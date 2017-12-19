МиГ-29 потерпел крушение в Польше



Источник: Твиттер/lidovky Источник: Твиттер/lidovky

Польское телевидение выходит с материалом, в котором сообщает, что крушение потерпел истребитель МиГ-29 ВВС Польши. В материале говорится, что самолёт разбился в районе города Минск Мазовецкий. По последней информации, крушение произошло в момент захода МиГ-29 на посадку.

Новостные сводки из Польши говорят о том, что пилот успел катапультироваться, его обнаружили и доставили в ближайший госпиталь.

В Минобороны Польши подчеркнули, что на борту истребителя находился один лётчик. Самолёт выполнял плановый полёт по патрулированию воздушного пространства.

Из материала:

Самолёт МиГ-29 ВВС Польши полностью разрушен и не подлежит восстановлению. Его обломки обнаружены в нескольких километрах от населённого пункта Калушин.

Есть данные о польском лётчике, пилотировавшем истребитель. Это 28-летний военнослужащий ВВС, у которого 400 часов налёта. Из них около двухсот – налёт именно на МиГ-29.

В материале говорится, что лётчик не передавал на "вышку" никаких сообщений о технических неполадках на борту.