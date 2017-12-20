Рынок для всех



Турецкая бронированная машина Nurol Makina Ejder Yalçın 4х4 класса MRAP в варианте TTZA (Ejder Yalçın II) для турецкой армии, оснащенном дистанционно управляемым боевым модулем Aselsan SARP с 7,62-мм пулеметом, в экспозиции выставки IDEF-2017. Стамбул (Турция). 10.05.2017.

Источник: bmpd Турецкая бронированная машина Nurol Makina Ejder Yalçın 4х4 класса MRAP в варианте TTZA (Ejder Yalçın II) для турецкой армии, оснащенном дистанционно управляемым боевым модулем Aselsan SARP с 7,62-мм пулеметом, в экспозиции выставки IDEF-2017. Стамбул (Турция). 10.05.2017.Источник: bmpd

За время проведения в Кувейте выставки Gulf Defense and Aerospace 2017 (завершилась на прошлой неделе) мегаконтракты заключены не были. Однако этот форум продемонстрировал ряд тенденций, которые могут определить лицо местного рынка вооружений в ближайшие годы. Перспективы трансформации системы военно-технического сотрудничества изучал портал iz.ru

Выставка достижений

Сам по себе салон в Эль-Кувейте относительно невелик, и значительную его часть составляет национальная экспозиция, предназначенная для ознакомления населения эмирата с возможностями собственной армии. Эта экспозиция состоит из двух частей: исторической (от винтажных пикапов и грузовиков до реактивных самолетов 2-го, 3-го поколений) и современной (бронетехника, средства ПВО и артсистемы российского и американского производства).

Боевой модуль компании Aselsan Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Судя по доле отечественных систем, демонстрировавшихся кувейтскими военными как на открытой площадке, так и внутри выставочного павильона, к российскому оружию в Кувейте относятся с уважением.

Боевая машина пехоты БМП-3, стоявшая внутри павильона, пользовалась большой популярностью у детей, приходивших на выставку с родителями. Во всяком случае, лазали по ней (и внутрь) куда активнее, чем по стоявшей по соседству американской БМП "Брэдли".

Мы делили апельсин…

Сопоставление техники разных производителей, демонстрация возможных альтернатив — одна из главных фишек кувейтского салона. Своего клиента на оружейном рынке залива может найти практически любой производитель. На практике это означает, что успехом здесь пользуется продукция не только таких грандов, как Россия, США или крупные компании из ЕС, но и техника, поставляемая производителями второго эшелона. Примером здесь может послужить Турция, чья бронетехника становится всё более распространенной в армиях местных монархий.

Растущий уровень конфликтности заставляет всё большее число государств региона задуматься о диверсификации поставщиков. Одним из характерных примеров такого рода является интерес Саудовской Аравии к российским зенитным ракетным системам С-400 параллельно с закупкой американской системы противоракетной обороны THAAD.

Саудовская Аравия в данном случае стала новым для России партнером, но такие страны, как ОАЭ и Кувейт, уже имеют немалый стаж параллельного сотрудничества с Россией, США и странами Западной Европы одновременно.

Пусковая установка ЗРК Patriot Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Пытаться понять, почему та или иная страна выбирает именно эту, а не другую систему, исходя только из ее ТТХ, не стоит: технические параметры важны, но играют скорее второстепенную роль. Диверсифицируя источники поставок военной техники, покупатели минимизируют риски. Заключая контракты с разными производителями, они избавляют себя от опасности оказаться в заложниках у поставщика-монополиста, отношения с которым могут резко ухудшиться по политическим мотивам.

Учитывая, что шанс испортить отношения с кем-то из крупных игроков (или сразу блоком) есть почти у каждой региональной державы, претендующей на самостоятельную политику, российской промышленности действительно стоит обращать большее внимание на местные выставки, имея в виду не только флагманские форумы типа IDEX и Dubai Air Show, но и более мелкие мероприятия.

По ту сторону Аравии

Наиболее интересные новости в сфере ВТС, не считая реализации ранее анонсированных контрактов типа поставок Т-90 Кувейту или Су-35 ОАЭ, в ближайший год, скорее всего, будут приходить с другой стороны Аравийского полуострова.

Наиболее вероятно, что ключевыми событиями в сфере военно-технического сотрудничества на западном побережье Красного моря в ближайшее время станут новые контракты на поставку систем ПВО в Судан и Египет, равно как и соглашения с обеими этими странами об использовании их инфраструктуры Вооруженными силами России. Возможное открытие базы в Судане, ложащееся в стратегию постепенного возвращения России в район Красного моря, станет первым после 1991 года случаем расширения зарубежной инфраструктуры базирования ВМФ России — до этого базы в основном закрывались.

Турецкий бронеавтомобиль Kirpi Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Москва здесь руководствуется той же логикой, что и в Сирии: помимо общего роста влияния в регионе и возможных экономических преференций, эта военная активность позволяет удерживать значительные силы террористических группировок вдали от границ РФ и смежных государств. Возможное размещение российской базы в Судане, помимо прочего, позволит ВМФ России контролировать один из наиболее активно используемых террористическими группировками морских районов — нелегальные перевозки в интересах различных групп и фракций радикалов занимают значительную часть трафика в Красном море.

При этом возможные поставки Судану современных российских боевых самолетов и систем ПВО фактически будут частью комплексного "пакета услуг по обеспечению безопасности", который Россия потенциально способна предложить Хартуму.

Что дальше?

Говоря о "пакетах услуг", стоит отметить, что российский военный экспорт в целом в ближайшие годы может претерпеть масштабную трансформацию, сравнимую по значимости с тем, что произошло в 2000-е. В последние годы российские производители высокотехнологичного оборудования — военного в первую очередь — активизировали предложения в сфере обеспечения комплексной безопасности, имея в виду под этим безопасность ключевых инфраструктурных объектов, населенных пунктов, госграниц и т. д.

Поставки вооружений в рамках программ "экспорта безопасности" могут оказаться лишь одним из пунктов, причем в ряде случаев не самым долговременным и дорогостоящим. Реализация подобных программ в ряде городов и регионов Северной Африки и Ближнего Востока способна значительно облегчить борьбу с терроризмом и профилактику террористических преступлений в целом, отсекая значительную их часть еще на ранней стадии — до того, как проблему придется решать применением тяжелой военной техники.

Развитию сотрудничества с иностранными государствами на этом направлении способствует то, что в данных областях — в первую очередь в обеспечении безопасной городской среды и защите ключевых объектов — опыт России и инженерные наработки российских компаний являются лучшими в мире и служат образцом для подражания во многих странах. В целом, по оценке специалистов, объем рынка подобных систем и связанных с ними услуг может в ближайшие десятилетия значительно превысить объем рынка оружия. При этом круг потенциальных покупателей отнюдь не исчерпывается военными ведомствами, которые сегодня выступают в роли основного партнера в традиционной сфере ВТС. Более подробно о перспективах сотрудничества в сфере экспорта безопасности портал iz.ru расскажет в ближайшее время.

Илья Крамник