Месяца не прошло: авианосец Queen Elizabeth дал течь



Авианосец "Королева Елизавета" прибывает в порт Портсмут, 16 августа 2017 года.

Источник: Reuters Авианосец "Королева Елизавета" прибывает в порт Портсмут, 16 августа 2017 года.Источник: Reuters

Эксперты оценили неполадки в новейшем авианосце ВМФ Великобритании

На авианосце Королевских ВМС Великобритании Queen Elizabeth, обнаружилась течь - спустя считанные недели после включения корабля в боевой состав. В начале декабря удачу авианосцу пожелала лично королева Великобритании Елизавета II. Более того, согласно традиции, она считается "крестной матерью" корабля.

В ходе очередного выхода в море у авианосца Queen Elizabeth, который стал флагманом британского военного флота в начале декабря, нашли утечку в уплотнении одного из механизмов. "Проблема с уплотнением вала была выявлена в ходе морских испытаний Queen Elizabeth. Ее устранение запланировано в ходе стоянки в Портсмуте", - цитирует представителя британских ВМС британское издание The Guardian.

По этим данным, поломка не внесет изменений в график испытаний.

Авианосец Queen Elizabeth впервые вышел в море 26 июня 2017 года. В течение ближайших нескольких лет кораблю предстояло пройти ряд испытаний. В частности, в 2018 году на корабле запланированы испытания палубных вертолетов. Затем осенью следующего года, Queen Elizabeth должен был совершить переход к восточному побережью США, где начнутся его испытания с палубными истребителями короткого взлета и вертикальной посадки F-35B, которые войдут в состав палубного авиакрыла корабля.

"Скорее всего, это некачественная сборка линии вала, - рассказал "Газете.Ru" адмирал Виктор Кравченко, экс-начальник Главного штаба ВМС СССР. - Если не смогли затянуть на плаву, то кораблю необходимо в док. Там подобная неисправность устраняется за двое-трое суток. Если, конечно, там нет более серьезных причин".

7 декабря 2017 года в британском Портсмуте состоялась церемония включения нового авианосца HMS Queen Elizabeth в состав Королевского военно-морского флота. В торжественном мероприятии приняла участие королева Елизавета II. В своей речи она выразила уверенность, что корабль будет свидетельством британской мощи на морских просторах на ближайшие десятилетия.

Авианосец назван в честь королевы Англии Елизаветы I (1558-1603). Впрочем, нынешней британской королеве Елизавете II она не родственница. С кончиной Елизаветы I, на правление которой пришелся "золотой век" английского средневековья, пресеклась королевская династия Тюдоров. Сегодня же в Великобритании царствуют, - но не правят, - Виндзоры, которые получили трон лишь в начале XX века.

4 июля 2014 года состоялась церемония крещения корабля. Присутствовавшая на ней Елизавета II выступила в качестве "крестной матери" авианосца. По сигналу королевы Великобритании о борт корабля была разбита бутылка шотландского виски Bowmore. Первым командиром стал коммодор Джерри Кид, ранее командовавший легкими авианосцами R07 Ark Royal и R06 Illustrious.

По мнению министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, "новый авианосец является олицетворением британского дизайна и функциональных возможностей, лежащих в основе предпринимаемых нами усилий по созданию вооруженных сил, отвечающих требованиям будущего".

HMS R08 Queen Elizabeth - головной корабль в серии из двух авианосцев для британского флота. Это самый крупный корабль Королевского ВМФ за всю историю флота и самый крупный боевой корабль, когда-либо построенный в Великобритании. Водоизмещение авианосца Queen Elizabeth составляет 65 тыс. т. Длина корабля - 282,9 м, ширина - 75 м и осадка - 9,9 м. Его сооружение обошлось английской казне в 3,1 млрд. фунтов стерлингов ($4,1 млрд).

На Queen Elizabeth будет базироваться авиационная группа в составе около 40 летательных аппаратов, включая 24 истребителя пятого поколения F-35, а также 14 вертолетов типа Merlin. Экипаж авианосца составят 773 человека, численность авиагруппы - 853 человека, командный состав - 95 человек.

"Чтобы сделать исчерпывающие выводы о характере поломки, информации об обнаруженной неисправности пока еще очень мало, - пояснил "Газете.Ru" высокопоставленный представитель российской судостроительной промышленности на условиях анонимности, - если обнаружена течь, то причины находятся ниже ватерлинии. Для начала надо понять, что к этому привело и кто виноват - уплотнительный модуль, блок подшипников, муфта. Ведь за пределами корпуса корабля находится сравнительно небольшая часть вала и винты".

По словам собеседника "Газеты.Ru", устранение неисправностей, причины которых находятся ниже ватерлинии, требуют докования корабля.

Если течь небольшая, то, скорее всего, считает эксперт, англичане доведут запланированную программу испытаний в море до конца, а затем уже заведут авианосец в сухой док для выяснения причин течи и устранения неисправности. Если течь существенна, то необходимо, по его мнению, прервать испытания и без промедлений приступить к докованию.

"Для начала надо разобраться, что это - заводской брак или конструктивный недостаток", - считает экс-начальник направления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Аркадий Сыроежко.

По словам собеседника "Газеты.Ru", скорее всего, виноват так называемый дейдвудный сальник. Небольшая течь валовых линий - это не самая страшная ситуация на корабле, полагает адмирал. Там есть насосы, они постоянно откачивают воду, если течь незначительна. Другое дело, если затопило весь кормовой отсек и это конструктивный недостаток. Тогда надо возвращать корабль на завод-изготовитель. И такой ремонт может затянуться надолго, уверен Аркадий Сыроежко.

Queen Elizabeth строился в 2009-2017 годах консорциумом ACA на судостроительном предприятии Babcock Marine в шотландском городе Росайт. В состав ACA входят выступивший проектантом французский консорциум Thales Group, а также британские BAE Systems Surface Ships, A&P Group и Cammell Laird. Британские участники консорциума отвечали в том числе за изготовление крупноблочных секций корпуса, из которых корабль был собран в сухом строительном доке.

Процесс строительства авианосца был разбит на сооружение отдельных блоков массой до 11 тыс. т, которые собирались на различных британских верфях. Затем они доставлялись в шотландский Росайт и собирались в единое целое.

После вывода Queen Elizabeth из строительного дока началась сборка второго корабля этого класса - R09 Prince of Wales ("Принц Уэльский"). Церемония крещения состоялась 8 сентября 2017 года, ввод авианосца в строй запланирован на 2019 год.

Михаил Ходаренок