Сирийский опыт: В РФ разработали бронированный "Самум" с 23-мм пушкой
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Бронеавтомобиль САМУМ (Сверхмобильная Артиллерийская Многоцелевая Установка Модернизированная). Представляет собой легкобронированный пикап, оснащенный зенитной ракетно-пушечной установкой ЗУ-23/30М.
Источник: Алексей Моисеев / РГ
Сирийская война, а также другие военные конфликты последних десятилетий отмечены широким использованием разнообразных гантраков - импровизированных боевых машин.
По сути, такая техника представляет собой грузовик, пикап с навесной броней или без нее, в кузов которого установлен пулемет или малокалиберная пушка. Сочетание высокой огневой мощи и большей чем у стандартных боевых машин скорости сделало гантраки эффективным решением для сопровождения колонн, патрулирования местности, а также внезапных атак с применением тактики "бей-беги".
|Бронеавтомобиль САМУМ (Сверхмобильная Артиллерийская Многоцелевая Установка Модернизированная). Представляет собой легкобронированный пикап, оснащенный зенитной ракетно-пушечной установкой ЗУ-23/30М.
|Источник: Алексей Моисеев / РГ
Свой взгляд на подобную технику уже в заводском исполнении представил "Подольский электромеханический завод специального машиностроения", продемонстрировав на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" бронеавтомобиль САМУМ (Сверхмобильная Артиллерийская Многоцелевая Установка Модернизированная). Он представляет собой легкобронированный пикап, оснащенный зенитной ракетно-пушечной установкой ЗУ-23/30М. Данное орудие способно поражать наземные цели на расстоянии до 2,5 км, а также воздушные - на высоте до 1,5 км.
|Бронеавтомобиль САМУМ (Сверхмобильная Артиллерийская Многоцелевая Установка Модернизированная). Представляет собой легкобронированный пикап, оснащенный зенитной ракетно-пушечной установкой ЗУ-23/30М.
|Источник: Алексей Моисеев / РГ
Зенитно-пушечная установка бронеавтомобиля может вести огонь в нескольких режимах: автоматическом, полуавтоматическом и ручном. Это избавляет разработку подольских конструкторов от недостатка самодельных гантраков - уязвимости для вражеских пуль наводчика, находящегося в кузове. Машина имеет подвеску с возможностью жесткой фиксации для нивелирования раскачивания во время ведения огня.
Длина машины - 5 метров, ширина и высота - 2,75метра. Снаряженная масса машины с полным боекомплектом составляет 6,5 тонн, при этом она перевозит еще полторы тонны груза. Мощность двигателя достигает 200 л.с., что позволяет вездеходу разгоняться до 160 км/ч на шоссе и преодолевать до 1000 км за счет использования двух штатных топливных баков.
Эксперты, в целом, положительно оценивают данную разработку. По их мнению, ее создатели творчески осмыслили богатый военный опыт, но для ее дальнейшего продвижения многое зависит от того, как она себя покажет на испытаниях.
Алексей Моисеев
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19.12.2017
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№1
20.12.2017 08:53
И с налёта с разворота по цепи врага густой :о))
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Байкал57
532
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№2
20.12.2017 09:06
Депутат из Чечни приватизировал завод в Подольске на 60%, он и пробивал САМУМ, но главную задачу завода по ракетным делам лишился, банкрот завод стал. Пытаются выжить, у Ростеха осталось 20% акций, ничего сделать не может. Вся надежда на своих братьев на Ближнем Востоке, там они все подряд полковники местного пошиба почти во всех странах, технику знают, слово держат, породнились сестрами и дочерями все. Военная элита. Раньше 1000 лет назад были Мамлюки(перевоспитанные с детства пленные и христиане в мусульмане), нынче они.
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Alexander
232
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№3
20.12.2017 13:30
Я понимаю, название подбили под красивую и символичную аббревиатуру:
Цитата, q
(Сверхмобильная Артиллерийскаяно
Цитата, q
пикап, оснащенный зенитной ракетно-пушечной установкой ЗУ-23/30Мгде артиллерия-то?
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ID: 3396
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№4
20.12.2017 13:43
Для Байка57
Мамлю́ки — военное сословие в средневековом Египте, рекрутировавшееся из юношей-рабов тюркского (кипчаки и кавказского (абхазы, черкесы, грузины и др.) происхождения. Мамлюки разговаривали на мамлюкско-кыпчакском языке, который относится к кипчакской группе языков тюркской семьи.
А в вот Турции из детей-христиан формировались войска янычар.
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Hazzard
7221
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№5
20.12.2017 17:07
Цитата, q
Сочетание высокой огневой мощи и большей чем у стандартных боевых машин скорости сделало гантраки эффективным решением для сопровождения колонн, патрулирования местности, а также внезапных атак с применением тактики "бей-беги".
....скорее дешевизна, многочисленность, легкость в эксплуатации и возможность прятаться среди гражданских. Для регулярной армии концепция бесполезна.
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