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Россия в 2018 году планирует провести 23 гражданских космических пуска - газета

20.12.2017 Интерфакс-АВН 342 0
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На космодроме Байконур
На космодроме Байконур.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия в 2018 году намерена увеличить количество гражданских космических пусков более чем в полтора раза по сравнению с 2017 годом; в общей сложности в интересах госкорпорации "Роскосмос" и коммерческих заказчиков предполагается осуществить 23 запуска, пишет во вторник газета "Известия".

"В рамках "Федеральной космической программы на 2016-2025 годы", ФЦП ГЛОНАСС, программ международного сотрудничества и коммерческих проектов планируется провести 23 космических пуска", - сообщают "Известия" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания план запусков космических аппаратов на 2018 год.

Самым ожидаемым стартом 2018 года станет запуск многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) весом более 20 тонн к Международной космической станции (МКС). Вторым по значимости пуском эксперты называют планируемый вывод на орбиту спутника нового поколения "Глонасс-К1", отмечается в статье.

"Спутники "Глонасс-К" более функциональны, чем космические аппараты предыдущих поколений. (...) Сам аппарат изготовлен на негерметичной спутниковой платформе с увеличенным в полтора раза - до десяти лет - сроком существования", - сказал изданию генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева Николай Тестоедов.

По данным "Известий", наиболее активно используемым космодромом в 2018 году останется Байконур, откуда осуществляются все пилотируемые запуски к МКС: в следующем году к МКС стартуют четыре пилотируемых корабля с экипажами и три транспортных "Прогресса". С Плесецка на следующий год запланировано как минимум шесть пусков, с космодрома Восточный - два, пишет газета.

В госкорпорации "Роскосмос" пока не комментируют планы пусков-2018, отмечают "Известия".

Издание напоминает, что в 2016 году Россия осуществила 15 космических пусков по гражданской и коммерческой программе. В 2017 году с учетом планируемого на 26 декабря запуска ракеты "Зенит" с ангольским спутником Angosat показатель гражданских запусков сохранится на том же уровне.

"В связи со снижением количества запусков в 2016 году Россия впервые в XXI веке откатилась на третье место в мире по космическим стартам, уступив первые два места США и Китаю. Зато в 2017 году, если планы пусков до конца года будут выполнены, Россия выйдет на второе место", - подчеркивают "Известия".
19.12.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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