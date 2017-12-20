США ведут необъявленную гибридную войну против государств СНГ - директор СВР



Сергей Нарышкин.

Источник: primechaniya.ru Сергей Нарышкин.Источник: primechaniya.ru

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Масштабы давления на Россию и страны СНГ со стороны США позволяют говорить о том, что идёт необъявленная гибридная война, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Масштабы развёрнутой Западом работы позволяют говорить о необъявленной гибридной войне, которую США ведут против наших государств", - сказал С.Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.

Он отметил, что "в авангарде усилий по превращению эмигрантских структур в так называемые революционные ячейки стоят Великобритания, Польша, Швеция, прибалтийские государства".

"Очевидно, что эффективно противостоять такому натиску можно только совместными усилиями", - подчеркнул глава СВР.