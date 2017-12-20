США ведут необъявленную гибридную войну против государств СНГ - директор СВР
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Сергей Нарышкин.
Источник: primechaniya.ru
Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Масштабы давления на Россию и страны СНГ со стороны США позволяют говорить о том, что идёт необъявленная гибридная война, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Масштабы развёрнутой Западом работы позволяют говорить о необъявленной гибридной войне, которую США ведут против наших государств", - сказал С.Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.
Он отметил, что "в авангарде усилий по превращению эмигрантских структур в так называемые революционные ячейки стоят Великобритания, Польша, Швеция, прибалтийские государства".
"Очевидно, что эффективно противостоять такому натиску можно только совместными усилиями", - подчеркнул глава СВР.
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19.12.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Vadim Martinov
92
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№2
20.12.2017 13:28
Ну здрастье!
Наконец увидели, что Украину из под носа унесли, а Молдавию уже в кузов закидывают?
За Кавказом тоже лоббистов много, в РА посольство США численностью 2000 сотрудников, думаете визы усиленно выдают?
В любой стране СНГ зайдите в ВУЗ- куча программ от EU, студентов бронируют с 1 курса, это поколение через 20 лет к кому передом повернется? чью историю будет принимать на веру?
работать нужно в этом направлении если не хотим повторения Донбаса.
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