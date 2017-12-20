Рогозин представил президенту Сербии разработки Фонда перспективных исследований



Александр Вучич.

Источник: МО РФ Александр Вучич.Источник: МО РФ

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин представил президенту Сербии Александру Вучичу новейшие разработки Фонда перспективных исследований (ФПИ), включая уникальный проект жидкостного дыхания. Последняя разработка была впервые продемонстрирована публично.

"Мы подумали, что может быть было бы интересно вместо того, чтобы показывать большое промышленное предприятие, которое мы всегда сможем продемонстрировать в будущем, показать тот самый завтрашний день, куда мы стремимся, - сказал Д.Рогозин. - Именно поэтому мы подготовили презентацию Фонда перспективных исследований".

Д.Рогозин напомнил, что сам ФПИ был создан в 2012 году. Его руководитель Андрей Григорьев показал сербской делегации часть тех работ, которые осуществляются организацией.

Самой зрелищной частью экспозиции стал стенд, посвященной проекту жидкостного дыхания. Эта разработка поможет решить сразу ряд важных проблем. Как рассказал руководитель проекта Федор Арсеньев, в частности речь идет о спасении подводников. На больших глубинах свыше 100 метров быстрый выход на поверхность практически не возможен, так как возникает эффект закипающей крови, которая закупоривает сосуды и убивает человека. Для того, чтобы этого избежать, предлагается на аварийной подводной лодке надеть специальный аппарат, который будет содержать эту жидкость, которая не содержит азота, что позволяет подводнику быстро подняться на поверхность и спастись.

Второе прикладное значение жидкостного дыхания - вынашивание недоношенных детей. Кроме того, эту систему можно использовать для оказания помощи людям, получившим ожоги верхних дыхательных путей. Для А.Вучича провели демонстрацию на таксах. Собаку поместили в специальный резервуар с жидкостью, через несколько минут животное освоилось в новой среде и начало дышать нормально. После этого сотрудники лаборатории вынули животное из резервуара, вытерли его полотенцем, и президент смог убедиться, что с собакой все в порядке. А.Вучич сказал, что очень впечатлен увиденным.

Д.Рогозин уточнил, что сегодня были продемонстрированы только открытые разработки, но ФПИ работает и над решением вопросов в области ядерной безопасности, ведет перспективные космические исследования, занимается созданием оружия на новых физических принципах и т.д.