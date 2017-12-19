Портативные радары для беспилотников разрабатывают инженеры Московского авиационного института



Малогабаритная БРЛС МФ2, разработанная в МАИ.

Источник: comgun.ru Малогабаритная БРЛС МФ2, разработанная в МАИ.Источник: comgun.ru

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - В Московском авиационном институте (МАИ) ведутся две опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию малогабаритных бортовых радиолокационных станций (МБРЛС), предназначенных, в частности, для применения на беспилотных летательных аппаратах (БЛА).

"Первая ОКР связана с беспилотником, который разрабатывается в рамках государственного оборонного заказа одной из госкорпораций", - сообщил "Интерфаксу-АВН" директор Научного центра (НЦ) специальных радиоэлектронных систем и менеджмента МАИ Анатолий Канащенков.

По его словам, НЦ МАИ "в первой половине 2018 года проведёт у заказчика стендовые испытания МБРЛС для беспилотника".

Ещё одна ОКР, уточнил А.Канащенков, ведётся в интересах создания многофункциональной двухсантиметрового диапазона МБРЛС для работы как над водной поверхностью, так и по земле.

Ожидается, что при массе 32 кг МБРЛС, установленная, например, на среднем БЛА, обеспечит обнаружение морских целей на расстоянии до 100 км, а наземных - 60 км, пояснил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что данный радар "конструктивно и по программному обеспечению выполнена так, что позволит создавать различные ее модификации под конкретные требования потенциальных заказчиков".

"Научный центр ведёт свои разработки в тесном партнерстве с АО "Корпорация "Фазатрон-НИИР", - подчеркнул А.Канащенков.

Ранее сообщалось, что на международном авиасалоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском НЦ МАИ представил малогабаритную многофункциональную двухдиапазонную бортовую РЛС. Устройство предназначено для разведки и наблюдения в любое время суток и любую погоду. Системой планируется оснастить Ми-8. Это первая российская РЛС, имеющая высокие характеристики при небольшом весе и габаритах. Систему можно использовать в любую погоду и время суток, обеспечивая при этом высокое и сверхвысокое разрешение до 0,35 м.