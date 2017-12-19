Европейцы испытали систему машинного зрения для беспилотной посадки



Система Eagle в носовой части вертолета H225.

Источник: Airbus Система Eagle в носовой части вертолета H225.Источник: Airbus

Европейский авиастроительный концерн Airbus провел испытания новой системы машинного зрения Eagle, разработка которой ведется специально для перспективных беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Defense Aerospace, проверки системы проводились на пилотируемом многоцелевом вертолете H225 и были признаны успешными.

Для реализации автономной вертикальной посадки беспилотных аппаратов необходима система, с помощью которой автопилот сможет распознавать подходящие для приземления места. Эта же система позволит автопилоту определять рельеф местности, на которую предстоит приземлится, что убережет беспилотник от повреждений и переворачивания.

Испытания новой системы машинного зрения Eagle проводились на аэродроме в Мариньяне на юго-востоке Франции. Во время испытательных полетов система показала способность обнаруживать подходящие для посадки места на удалении до 3,2 километра, а затем отслеживать все время перемещения вертолета вплоть до посадки.

Кроме того, в полете проверялась общая работа Eagle, включая функционирование гиростабилизатора и электронно-оптической системы. Подробности о составе Eagle не раскрываются. Известно только, что система максимально автономна, то есть обработка изображения с сенсоров, анализ рельефа местности и поиск подходящих мест для посадки производится с помощью ее собственной вычислительной системы.

В ближайшее время Airbus планирует интегрировать Eagle и одну из собственных систем автономного управления беспилотниками. Когда это будет сделано, компания проведет дополнительные испытания.

В августе текущего года стало известно, что перспективное аэротакси проекта Vahana, разрабатываемое подразделением A3 европейского авиастроительного концерна Airbus, получит систему автономной посадки на основе лидара и инерциальных датчиков. Первые испытания системы, разрабатываемой компанией Near Earth, уже состоялись.

В системе компании Near Earth используется направленный вниз лидар, который во время посадки ведет постоянное сканирование поверхности и формирует трехмерную картину ландшафта. Корректировка трехмерной картины производится дополнительно с помощью инерциальных датчиков, фиксирующие пространственные перемещения аппарата.

Летные испытания системы автономной посадки состоялись в июне 2017 года; ее установили на беспилотник - уменьшенную модель аэротакси.

Василий Сычёв