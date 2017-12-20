В США самый большой самолет в мире испытали на взлетной полосе
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Выкатка самолета-носителя РН Stratolaunch, май 2017 .
Источник: popularmechanics.com
Самый большой самолет в мире Stratolaunch выкатили на взлетную полосу аэродрома для испытаний. Видео, на котором изображен летательный аппарат, разместил в Twitter глава одноименной компании Stratolaunch и сооснователь Microsoft Пол Аллен.
"Вчера Stratolaunch был вывезен на осевую линию взлетной полосы аэродрома Мохаве и успешно прошел перые рулежные испытания", - написал Аллен.
На видеозаписи видно, как воздушное судно медленно движется по взлетно-посадочной полосе, постепенно набирая скорость. Его сопровождают автомобили. Однако от земли самолет-гигант так и не отрывается.
Stratolaunch планируют использовать как воздушную платформу для запуска ракет-носителей для доставки грузов на низкую околоземную орбиту. Размах крыльев самолета составляет 117 метров, вес - 230 тонн. По расчетам, он сможет поднять в воздух до 250 тонн груза. Ожидается, что первый испытательный полет Stratolaunch состоится в 2019 году.
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19.12.2017
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Леонид Андреич
126
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№1
20.12.2017 14:09
- Это не самолёт.. это твинтер какой-то.. Взлетать-то он будет.. а вот садиться.. не всегда.
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forumow
3932
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№2
20.12.2017 16:25
Этот самолёт "недо/пере". Первоначально хотели большие РН типа "F9" с такого запускать. Но на это мощей того что всё таки построили не хватит - нужно раза в два больше. Теперь говорят о запуске "Пегасов"(сразу трёх штук!) которым вполне хватает существующих носителей...
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