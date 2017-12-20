Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В США самый большой самолет в мире испытали на взлетной полосе

20.12.2017 РИА Новости 594 2
-1
Понравилась новость?
 +2
Stratolaunch
Выкатка самолета-носителя РН Stratolaunch, май 2017 .
Источник: popularmechanics.com

Самый большой самолет в мире Stratolaunch выкатили на взлетную полосу аэродрома для испытаний. Видео, на котором изображен летательный аппарат, разместил в Twitter глава одноименной компании Stratolaunch и сооснователь Microsoft Пол Аллен.

"Вчера Stratolaunch был вывезен на осевую линию взлетной полосы аэродрома Мохаве и успешно прошел перые рулежные испытания", - написал Аллен.

На видеозаписи видно, как воздушное судно медленно движется по взлетно-посадочной полосе, постепенно набирая скорость. Его сопровождают автомобили. Однако от земли самолет-гигант так и не отрывается.

Stratolaunch планируют использовать как воздушную платформу для запуска ракет-носителей для доставки грузов на низкую околоземную орбиту. Размах крыльев самолета составляет 117 метров, вес - 230 тонн. По расчетам, он сможет поднять в воздух до 250 тонн груза. Ожидается, что первый испытательный полет Stratolaunch состоится в 2019 году.
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Stratolaunch

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
IL
Леонид Андреич
126
№1
20.12.2017 14:09
- Это не самолёт.. это твинтер какой-то.. Взлетать-то он будет.. а вот садиться.. не всегда.
0
Сообщить модератору
IS
forumow
3932
№2
20.12.2017 16:25
Этот самолёт "недо/пере". Первоначально хотели большие РН типа "F9" с такого запускать. Но на это мощей того что всё таки построили не хватит - нужно раза в два больше. Теперь говорят о запуске "Пегасов"(сразу трёх штук!) которым вполне хватает существующих носителей...
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.12 17:30
  • 3
После перехвата в Сирии Запад признал преимущество Су-35 перед F-22
  • 20.12 17:27
  • 1
"Мотовилихинские заводы" поставили первые машины комплекса "Торнадо-С" для ракетных войск
  • 20.12 17:26
  • 14
У триллионов есть два союзника — армия и флот
  • 20.12 17:13
  • 4
Шельф на троих
  • 20.12 17:07
  • 5
Сирийский опыт: В РФ разработали бронированный "Самум" с 23-мм пушкой
  • 20.12 16:38
  • 4
Источник: развертывание гиперзвуковых ракет "Циркон" на кораблях ВМФ включено в новую ГПВ
  • 20.12 16:25
  • 2
В США самый большой самолет в мире испытали на взлетной полосе
  • 20.12 16:16
  • 5
Первый полет нового американского конвертоплана Bell V-280 Valor
  • 20.12 16:02
  • 42
"Новатор 9М729" — русская ракета, сломавшая хребет договору РСМД?
  • 20.12 15:57
  • 3
Рубка на рубку
  • 20.12 15:48
  • 18
Cамолет Ан-124 «Руслан» - вершина достижений конструкторского бюро О.К. Антонова
  • 20.12 14:56
  • 2
Украинская "Целина" рухнула в Тихий океан
  • 20.12 14:39
  • 45
Россия и Запад остаются антагонистами
  • 20.12 14:38
  • 119
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 20.12 14:35
  • 4015
Оценка Советского периода в истории России.
другие обсуждаемые темы