Кто будет строить для новой армии на Дальнем Востоке?

Минобороны собирается создать новую армию на Дальнем Востоке, а это значит, что в регион уйдут немалые финансовые потоки, в том числе, на создание военной инфраструктуры.

Учебно-боевой самолет Як-130. Источник: https://tsargrad.tv/

Строительство и реконструкция инфраструктуры ВВО, включая жилые и социальные объекты, по-прежнему является одним из приоритетных направлений для строительного сектора Минобороны. Как сообщают в ведомстве, в будущем году военные формирования Дальнего Востока ждет очередная масштабная реорганизация: морскую авиацию объединят с ПВО Тихоокеанского флота в единую армию со штабом на Камчатке. К новому подразделению перейдут авиационные части, зенитные ракетные и радиотехнические войска, а в его зону ответственности войдет территория от Северных Курил до острова Врангеля. Не исключено, что изменения будут сопровождаться ростом военного строительства.

Удаленный и малонаселенный регион с суровыми климатическими условиями, граничащий с тремя крупнейшими державами мира всегда был на особом счету у Минобороны. Во многом жизнь этого форпоста – строительство, промышленность и прочее – вращается вокруг военных. Еще в прошлом году на территории Восточного и Центрального округов была развернута масштабная строительная компания: в работе было более 250 комплексных объектов, в том числе жилья на 16,8 тысячи квартир. В целом Минобороны планирует в ближайшие 10 лет построить в регионах инфраструктурные объекты на сумму 1 триллион рублей.

Не удивительно, что при таких масштабах Минобороны тщательно подбирает подрядчиков. Ранее строительством объектов для военных на Дальнем Востоке занимался «Дальспецстрой» – подразделение главного строительного подрядчика ведомства ООО «Спецстрой». Но череда крупных коррупционных скандалов привела к упразднению неэффективной структуры. По данным следствия, только во время строительства ракетного полигона в Воронежской области руководство «Спецстроя» похитило 646 миллионов рублей. По делам о многомиллиардных хищениях проходят сотрудники «Дальспецстроя», в том числе более 5 миллиардов рублей было присвоено ими при строительстве космодрома Восточный.

Строительство объекта. Источник: https://function.mil.ru/

Эксперты сходятся во мнении, что коррупцию в подведомственных организациях провоцирует отсутствие здоровой конкуренции. Подобная ситуация, возможно, скоро коснется центральных регионов страны, где строительство военных объектов практически полностью монополизировано компанией ООО «ОлимпСитиСтрой». Подрядчик не из числа добросовестных – имеет несколько судебных разбирательств, претензии со стороны трудовой инспекции и множество жалоб от бывших сотрудников и граждан. Не исключено, что рано или поздно такой исполнитель окажется «за бортом».

Тем временем Минобороны готово отказаться от проведения конкурсов для выбора строительных подрядчиков. Ведомство намерено поручить весь сектор 12 исполнителям без тендера, что, по мнению экспертов, может усугубить коррупцию. Однако строительство объектов на Дальнем Востоке находится под личным контролем замминистра обороны Тимура Иванова, который ежегодно инспектирует регион. Возможно, усиленный контроль со стороны военных чинов поможет избежать негативного развития событий.

Автор: Ангелина Титова