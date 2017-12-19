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Саудовские F-15SA получат КР AGM-154C Block III

20.12.2017 Военный паритет 209 0
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Boeing F-15SA
Один из построенных для Саудовской Аравии по соглашениям 2012 года по линии FMS истребителей Boeing F-15SA (номер ВВС США 12-1003).
Источник: Tim Guzman

"Военный Паритет", 19 дек. 2017 - Компания Raytheon получила контракт на сумму 302 млн долл США на поставку 618 ракет класса "воздух-земля" АGM-154C Block III JSOW для правительства Саудовской Аравии в рамках программы внешних военных продаж правительства США. Об этом контракте Пентагон сообщил 12 декабря.

Помимо ракет, контракт включает поставку контейнеров, комплектующих / вспомогательного оборудования (запасных частей) и инженерно-технической помощи и, как ожидается, поставки будут завершены в июне 2022 года. Это оружие предназначено для оснащения истребителей F-15SA.

КР AGM-154C JSOW оснащена ИК-системой наведения с визуализацией цели и автономным управлением, способна поражать движущиеся морские цели, оснащена "многоступенчатой боеголовкой" типа BROACH, которая обладает возможность надежно поражать высокоустойчивые к взрыву "тяжелые" цели.
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
США
Продукция
AGM-154
F-15
Компании
Raytheon

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