Саудовские F-15SA получат КР AGM-154C Block III



Один из построенных для Саудовской Аравии по соглашениям 2012 года по линии FMS истребителей Boeing F-15SA (номер ВВС США 12-1003).

Источник: Tim Guzman Один из построенных для Саудовской Аравии по соглашениям 2012 года по линии FMS истребителей Boeing F-15SA (номер ВВС США 12-1003).Источник: Tim Guzman

"Военный Паритет", 19 дек. 2017 - Компания Raytheon получила контракт на сумму 302 млн долл США на поставку 618 ракет класса "воздух-земля" АGM-154C Block III JSOW для правительства Саудовской Аравии в рамках программы внешних военных продаж правительства США. Об этом контракте Пентагон сообщил 12 декабря.

Помимо ракет, контракт включает поставку контейнеров, комплектующих / вспомогательного оборудования (запасных частей) и инженерно-технической помощи и, как ожидается, поставки будут завершены в июне 2022 года. Это оружие предназначено для оснащения истребителей F-15SA.

КР AGM-154C JSOW оснащена ИК-системой наведения с визуализацией цели и автономным управлением, способна поражать движущиеся морские цели, оснащена "многоступенчатой боеголовкой" типа BROACH, которая обладает возможность надежно поражать высокоустойчивые к взрыву "тяжелые" цели.