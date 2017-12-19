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Япония предпочла стационарный "Иджис" мобильной THAAD

20.12.2017 Военный паритет 273 0
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Система "Aegis Ashore"
Система "Aegis Ashore".
Источник: US Navy

"Военный Паритет", 19 дек. 2017 - Кабинет министров Японии во вторник одобрил план приобретения партии дорогостоящих наземных ракетных боевых систем США для увеличения обороноспособности страны на фоне эскалации угроз со стороны Северной Кореи.

Утверждение программы позволит Министерству обороны купить два комплекса ПРО Aegis Ashore. Эта система станет третьей в системе ПРО страны после батарей ЗРК Patriot и эсминцев системы Aegis. "Развитие ядерной и ракетной программ Северной Кореи стало прямой угрозой для национальной безопасности Японии, и нам необходимо радикально улучшить наш потенциал в области противоракетной обороны, чтобы защищать нашу страну постоянно и стабильно", говорится в заявлении Кабинета министров.

Должностные лица министерства обороны утверждают, что два комплекса береговой системы "Иджис" могут полностью прикрыть страну, используя мощные ракеты-перехватчики как SM-3 Block IIA, которая была совместно разработана Японией и США, программа стоила около 200 млрд иен (1,8 млрд долл США). Точное количество закупаемых противоракет не называется. Отмечается,ч то система обретет боеготовность к 2023 году.

Чиновники министерства обороны отказались сообщить районы развертывания системы, но в японских СМИ называются базы Сил самообороны в Аките (на севере) и Ямагути (на юго-западе страны). Япония выбрала Aegis Ashore, отклонив систему THAAD, за ее более низкую цену и универсальность. Как правило, батальон THAAD оснащен 48 ракетами (9 мобильных ПУ) стоимостью около 1,1 млрд долл. Но Японии потребуется, по меньшей мере, шесть батальонов, а это будет достаточно дорого.

В свою очередь, развертывание THAAD в Южной Корее вызвало протесты со стороны Китая, поскольку Пекин считает эту систему угрозой для своей национальной безопасности.

Aegis Ashore может быть совместима с системами Aegis на четырех японских эсминцах, также могут оснащаться ЗУР SM-6, способных сбивать крылатые ракеты, заявили представители минобороны. В ближайшие годы японский флот получит еще четыре эсминца с системой "Иджис".

США сформировали стационарную базу ПРО Aegis в Румынии и Польше. Таким образом, Япония станет третьей страной, которая размещает эту систему противоракетного оружия.
19.12.2017
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Страны
Китай
КНДР
Польша
Румыния
США
Япония
Продукция
Patriot ЗРК
sm-3
SM-6
THAAD
Иджис
Проекты
Ядерный щит

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