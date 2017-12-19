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Российская РВВ Р-27 с китайской ГСН

20.12.2017 Военный паритет 451 0
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Истребитель J-11B
Истребитель J-11B.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 17 дек. 2017 - 12 декабря представители военно-воздушных сил НОАК заявили, что в целях укрепления способности "защищать государственный суверенитет и территориальную целостность страны" полеты истребителей, бомбардировщиков и разведывательных самолетов над спорными островами "вошли в график".

Появились фото истребителя J-11B, оснащенного ракетами воздушного боя Р-27 средней дальности, а также малой дальности Р-73. Ракеты этого типа закупались в то время, когда импортировались первые Су-27 из России. Особенно по душе китайским военным пришлись ракеты Р-73 - первая в мире УР воздушного боя, которая может наводиться с нашлемного прицела пилота.

Ракета Р-27 сразу показала свои недостатки. УР оснащена полуактивной или ИК-головкой самонаведения, эффективность которых была весьма низкой. Слабые возможности ракеты были выявлены во время воздушной войны между Эритреей и Эфиопией. Десятки ракет Р-27 были пущены "впустую", то есть не смогли поразить цели. Уже в 1980-х годах Китай имел возможность ознакомиться с западными ракетами воздушного боя, и понимал, насколько отсталыми были технологии Р-27.

Анализ показал, что Китай провел модернизацию Р-27. Уже в 2010 году была создана отечественная ИК ГСН AZ-10, которую начали устанавливать на ракеты, закупленных в Украине. Интеграция этой системы не только улучшила точность поражения цели, но и увеличила дальность стрельбы от 70 до 100 км. Таким образом, Китай получил большое количество дешевых, но достаточно эффективных ракет воздушного боя средней дальности.

Патрулирование вдоль Тайваня истребителей с этими ракетами показывает, что Тайвань более не является основным приоритетом Китая, отмечает China Times. Наиболее современные истребители с новыми китайскими ракетами воздушного боя патрулируют спорные острова, на которых претендуют разные страны.
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Тайвань
Украина
Эритрея
Эфиопия
Продукция
J-11
Су-27

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