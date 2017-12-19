"Серый волк" - КР, недорого уничтожающая ПВО противника
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КР AGM-158 JASSM.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 19 дек. 2017 - Американский оборонный гигант Lockheed Martin заключил контракт на сумму 110 млн долл США на демонстрационные работы по научным исследованиям и технологиям дозвуковой КР по программе Gray Wolf ("Серый волк"), говорится в заявлении Министерства обороны США от 18 декабря 2017 года.
Этот контракт предназначен для разработки, изготовления и испытания крылатых ракет, предназначенных для поражения комплексных систем ПВО противника в рамках сетецентрического управления боевыми активами.
"Работа будет проведена в Далласе, штат Техас, с ожидаемой датой завершения 17 декабря 2022 года. (...) Исследовательская лаборатория военно-воздушных сил, военно-воздушная база Эглин, штат Флорида - являются ответственными по контракту", говорится в заявлении Министерства обороны США.
Демонстрационная программа S & T Grey Wolf выполняется Лабораторией военных исследований ВВС США (AFRL), которая будет разрабатывать, изготавливать, собирать и тестировать несколько образцов недорогих прототипов дозвуковых крылатых ракет.
"Серый волк" является дозвуковой крылатой ракетой, которая использует сетевое взаимодействие для уничтожения ПВО противника. Операционная концепция заключается в том, чтобы использовать КР совместно с другими системами вооружений для повышения эффективности общего боевого воздействия.
Основная задача программы на данном этапе - собрать данные для ответа на два ключевых вопроса. Во-первых, может ли КР при очень низкой себестоимости иметь возможность выполнять поставленные перед ней задачи, и, во-вторых, можно ли эффективно использовать эти ракеты в "сетевых боевых объединениях".
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19.12.2017
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