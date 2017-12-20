Украинская "Целина" рухнула в Тихий океан
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Траектория падения спутника "Целина-Д".
Источник: Aerospace
Советский военный разведывательный спутник "Целина-Д" №34 ("Космос-1346") разрушился в небе над Чили, а его фрагменты, вероятно, утонули в Тихом океане. На сход с орбиты космического аппарата в своем Twittter обратил внимание американский астрофизик Джонатан Макдауэлл.
Согласно данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, представленным на сайте Satflare.com, "Целина-Д" перестала отслеживаться 17 декабря 2017 года в 19:29 по московскому времени, когда аппарат находился над Чили. Это означает, что аппарат окончательно сошел с орбиты.
Спутник детальной радиотехнической разведки "Целина-Д", отмечает "Роскосмос", запущен 31 марта 1982 года в 19:27 по московскому времени на ракете "Восток-2М" с космодрома Плесецк. Космический аппарат массой 1,7 тонны работал на орбите с наклонением 81 градус и высотой 623-675 километров. За разработку систем спутника отвечало днепропетровское конструкторское бюро "Южное" (Украина).
Полковник в отставке Виктор Гаврилов в публикации в "Независимой газете" отметил, что "Космос-1346" во время Фолклендской войны позволил СССР "отслеживать обстановку в Южной Атлантике" и "с точностью до нескольких часов определить время и место высадки на Фолклендах английского десанта".
Ранее на "Космос-1346" неоднократно обращали внимание СМИ. В октябре 2017 года ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки сообщало, что "Космос-1346" сойдет с орбиты 25 ноября 2017 года. В сентябре 2017 года "Интерфакс" назвал иную дату схода аппарата с орбиты (4 ноября 2017 года).
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19.12.2017
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ID: 3396
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№1
20.12.2017 13:25
"Украинская "Целина" рухнула в Тихий океан"
Вот не надо на пустом месте создавать врага.
КБ "Южное" в 1982 году было не украинским, а советским. И "Целина" - советская.
Кстати, долго летала.
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В.К.О.
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№2
20.12.2017 14:56
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
Кстати, долго летала.И не просто долго а очень долго:
Цитата, q
Спутник детальной радиотехнической разведки "Целина-Д", отмечает "Роскосмос", запущен 31 марта 1982 года в 19:27 по московскому времени на ракете "Восток-2М" с космодрома Плесецк.
Цитата, q
Согласно данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, представленным на сайте Satflare.com, "Целина-Д" перестала отслеживаться 17 декабря 2017 года в 19:29 по московскому времени, когда аппарат находился над Чили. Это означает, что аппарат окончательно сошел с орбиты35 лет спутник просуществовал в космосе.. Как говорится дай Бог каждому спутнику столь долго отработать..
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