Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Украинская "Целина" рухнула в Тихий океан

20.12.2017 Lenta.ru 708 2
-2
Понравилась новость?
 0
Траектория падения спутника "Целина-Д"
Траектория падения спутника "Целина-Д".
Источник: Aerospace

Советский военный разведывательный спутник "Целина-Д" №34 ("Космос-1346") разрушился в небе над Чили, а его фрагменты, вероятно, утонули в Тихом океане. На сход с орбиты космического аппарата в своем Twittter обратил внимание американский астрофизик Джонатан Макдауэлл.

Согласно данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, представленным на сайте Satflare.com, "Целина-Д" перестала отслеживаться 17 декабря 2017 года в 19:29 по московскому времени, когда аппарат находился над Чили. Это означает, что аппарат окончательно сошел с орбиты.

Спутник детальной радиотехнической разведки "Целина-Д", отмечает "Роскосмос", запущен 31 марта 1982 года в 19:27 по московскому времени на ракете "Восток-2М" с космодрома Плесецк. Космический аппарат массой 1,7 тонны работал на орбите с наклонением 81 градус и высотой 623-675 километров. За разработку систем спутника отвечало днепропетровское конструкторское бюро "Южное" (Украина).

Полковник в отставке Виктор Гаврилов в публикации в "Независимой газете" отметил, что "Космос-1346" во время Фолклендской войны позволил СССР "отслеживать обстановку в Южной Атлантике" и "с точностью до нескольких часов определить время и место высадки на Фолклендах английского десанта".

Ранее на "Космос-1346" неоднократно обращали внимание СМИ. В октябре 2017 года ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки сообщало, что "Космос-1346" сойдет с орбиты 25 ноября 2017 года. В сентябре 2017 года "Интерфакс" назвал иную дату схода аппарата с орбиты (4 ноября 2017 года).
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Чили
Компании
КБ "Южное"
Роскосмос
Проекты
Плесецк

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
ID: 3396
344
№1
20.12.2017 13:25
"Украинская "Целина" рухнула в Тихий океан"
Вот не надо на пустом месте создавать врага.
КБ "Южное" в 1982 году было не украинским, а советским. И "Целина" - советская.
Кстати, долго летала.
+3
Сообщить модератору
KZ
В.К.О.
933
№2
20.12.2017 14:56
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
Кстати, долго летала.
И не просто долго а очень долго:
Цитата, q
Спутник детальной радиотехнической разведки "Целина-Д", отмечает "Роскосмос", запущен 31 марта 1982 года в 19:27 по московскому времени на ракете "Восток-2М" с космодрома Плесецк.

Цитата, q
Согласно данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, представленным на сайте Satflare.com, "Целина-Д" перестала отслеживаться 17 декабря 2017 года в 19:29 по московскому времени, когда аппарат находился над Чили. Это означает, что аппарат окончательно сошел с орбиты
35 лет спутник просуществовал в космосе.. Как говорится дай Бог каждому спутнику столь долго отработать..
+1
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.12 17:30
  • 3
После перехвата в Сирии Запад признал преимущество Су-35 перед F-22
  • 20.12 17:27
  • 1
"Мотовилихинские заводы" поставили первые машины комплекса "Торнадо-С" для ракетных войск
  • 20.12 17:26
  • 14
У триллионов есть два союзника — армия и флот
  • 20.12 17:13
  • 4
Шельф на троих
  • 20.12 17:07
  • 5
Сирийский опыт: В РФ разработали бронированный "Самум" с 23-мм пушкой
  • 20.12 16:38
  • 4
Источник: развертывание гиперзвуковых ракет "Циркон" на кораблях ВМФ включено в новую ГПВ
  • 20.12 16:25
  • 2
В США самый большой самолет в мире испытали на взлетной полосе
  • 20.12 16:16
  • 5
Первый полет нового американского конвертоплана Bell V-280 Valor
  • 20.12 16:02
  • 42
"Новатор 9М729" — русская ракета, сломавшая хребет договору РСМД?
  • 20.12 15:57
  • 3
Рубка на рубку
  • 20.12 15:48
  • 18
Cамолет Ан-124 «Руслан» - вершина достижений конструкторского бюро О.К. Антонова
  • 20.12 14:56
  • 2
Украинская "Целина" рухнула в Тихий океан
  • 20.12 14:39
  • 45
Россия и Запад остаются антагонистами
  • 20.12 14:38
  • 119
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 20.12 14:35
  • 4015
Оценка Советского периода в истории России.
другие обсуждаемые темы