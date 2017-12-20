"Украинская "Целина" рухнула в Тихий океан"



Траектория падения спутника "Целина-Д".

Источник: Aerospace Траектория падения спутника "Целина-Д".Источник: Aerospace

Советский военный разведывательный спутник "Целина-Д" №34 ("Космос-1346") разрушился в небе над Чили, а его фрагменты, вероятно, утонули в Тихом океане. На сход с орбиты космического аппарата в своем Twittter обратил внимание американский астрофизик Джонатан Макдауэлл.

Согласно данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, представленным на сайте Satflare.com, "Целина-Д" перестала отслеживаться 17 декабря 2017 года в 19:29 по московскому времени, когда аппарат находился над Чили. Это означает, что аппарат окончательно сошел с орбиты.

Спутник детальной радиотехнической разведки "Целина-Д", отмечает "Роскосмос", запущен 31 марта 1982 года в 19:27 по московскому времени на ракете "Восток-2М" с космодрома Плесецк. Космический аппарат массой 1,7 тонны работал на орбите с наклонением 81 градус и высотой 623-675 километров. За разработку систем спутника отвечало днепропетровское конструкторское бюро "Южное" (Украина).

Полковник в отставке Виктор Гаврилов в публикации в "Независимой газете" отметил, что "Космос-1346" во время Фолклендской войны позволил СССР "отслеживать обстановку в Южной Атлантике" и "с точностью до нескольких часов определить время и место высадки на Фолклендах английского десанта".

Ранее на "Космос-1346" неоднократно обращали внимание СМИ. В октябре 2017 года ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки сообщало, что "Космос-1346" сойдет с орбиты 25 ноября 2017 года. В сентябре 2017 года "Интерфакс" назвал иную дату схода аппарата с орбиты (4 ноября 2017 года).