Росгвардия создала Научный центр стратегических исследований
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Военнослужащие Росгвардии.
Источник: FLB.ru
По словам главы ведомства, вскоре будет сформирован Научно-исследовательский институт
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Росгвардия создала научный центр стратегических исследований, который уже успешно функционирует. Об этом на итоговом совещании Научно- технического совета сообщил глава ведомства Виктор Золотов.
"В Росгвардии успешно функционируют вновь созданные Военно-научное управление и Научный центр стратегических исследований, формируется Научно-исследовательский институт. Кроме того, создана учебно-научная рота, в которой используется научный потенциал молодых ученых при проведении прикладных научных исследований в сфере информационных технологий и инновационной деятельности", - процитировали слова Золотова в пресс-службе ведомства.
Также он отметил, что ведомством подписано и уже реализуется соглашение о сотрудничестве с Фондом перспективных исследований по созданию новой научно- технической продукции. "Существенное внимание Научно- технического совета в 2017 году было уделено созданию боевой экипировки военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии. Разработка комплекта осуществлялась с участием представителей предприятий промышленности по пяти направлениям - для военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения, в том числе СОБРа и ОМОНа, специальных моторизованных воинских частей, воинских частей оперативного назначения, а также подразделений вневедомственной охраны", - отметили в пресс-службе.
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19.12.2017
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