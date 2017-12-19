Бортников: военная контрразведка помогла в обеспечении безопасности авиабазы Хмеймим
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Хмеймим.
Источник: РИА Новости/Максим Блинов
Глава ФСБ отметил, что терактов на российской базе в Сирии допущено не было
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Военная контрразведка помогла в обеспечении безопасности российской авиабазы на аэродроме Хмеймим в Сирии, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников в интервью "Российской газете".
"Органы военной контрразведки обеспечивают безопасность российской группировки войск на аэродроме Хмеймим. Терактов и нападений не допущено", - сказал он.
По словам директора ФСБ, "благодаря добытой нашими оперработниками развединформации успешно проведено большое количество специальных и войсковых операций".
Бортников также рассказал, что для российских спецслужб создается новое поколение беспилотников и систем управления роботизированными комплексами.
"Продолжается ввод в эксплуатацию разработанных ведомственными специалистами новейших образцов вооружения и специальных технических средств, не имеющих аналогов в мире. Создается перспективное поколение беспилотных летательных аппаратов, систем управления наземными и воздушными роботизированными комплексами, а также бронированных транспортно-боевых машин с повышенной проходимостью, скоростью и защищенностью", - сказал он.
По словам Бортникова, ФСБ уделяет повышенное внимание укреплению научно-технического и боевого потенциала органов безопасности, что и является залогом эффективности работы службы. "Современная техника существенно расширила возможности спецподразделений, пограничных органов, авиации и криминалистического обеспечения оперативно-разыскной и следственной деятельности", - сказал глава ФСБ.
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19.12.2017
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