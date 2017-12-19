Экипаж космического корабля "Союз" перешел на борт МКС
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Источник: © EPA/ESA/NASA, архив
Самочувствие космонавтов нормальное, сообщили в ЦУП
КОРОЛЕВ /Московская область/, 19 декабря. /ТАСС/. Экипаж транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07" перешел на борт Международной космической станции (МКС).
Об этом сообщили во вторник в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).
"Российский космонавт Антон Шкаплеров, а также американский и японский астронавты Скотт Тингл и Норисигэ Канаи открыли люки и перешли на борт МКС, их самочувствие нормальное", - сказали в ЦУП.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с "Союзом МС-07" стартовала с первой стартовой площадки Байконура в 10:21 мск 17 декабря. Во вторник в 11:39 мск корабль состыковался с МКС в автоматическом режиме.
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19.12.2017
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