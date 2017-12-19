"Вертолеты России" сообщили, что выполнили свою часть оборонзаказа-2017
|
|
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Вертолеты России" завершили поставки в рамках гособоронзаказа этого года и уже начали производство техники на 2018-й, сообщает во вторник пресс-служба холдинга.
"Холдинг своевременно поставил все вертолеты по ГОЗ в 2017 году. Мы приступили к производству вертолетов, предусмотренных госконтрактами следующего года", - цитируется в релизе гендиректор Андрей Богинский.
Он выразил надежду, что "четкая и слаженная работа холдинга" позволят заключить и успешно выполнить государственные контракты в рамках будущей госпрограммы вооружений 2018-2027 годов.
По данным холдинга, в этом году Минобороны РФ и другие госзаказчики получили боевые вертолеты Ка-52, Ми-35М и Ми-28Н, транспортные Ми-26, многоцелевые Ми-8 и учебные "Ансат-У". Впервые были поставлены корабельные вертолеты Ка-226Т и учебно-боевые Ми-28УБ.
|
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.12.2017 "Вертолеты России" выполнили ГОЗ-2017
27.05.2010 Вертолетный подиум России
06.04.2010 Уверенность в будущем
20.01.2016 Отечественное вертолетостроение в 2015 г.
20.05.2014 Конкурировать - значит меняться
27.12.2013 «Вертолеты России» продемонстрировали перспективные вертолетные комплексы для Воздушно-десантных войск
29.02.2012 Настоящее и будущее корпорации «Вертолеты России»
25.01.2017 Отечественная вертолетостроительная отрасль в 2016 г.