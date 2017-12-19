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"Вертолеты России" сообщили, что выполнили свою часть оборонзаказа-2017

20.12.2017 РИА Новости 303 0
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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Вертолеты России" завершили поставки в рамках гособоронзаказа этого года и уже начали производство техники на 2018-й, сообщает во вторник пресс-служба холдинга.

"Холдинг своевременно поставил все вертолеты по ГОЗ в 2017 году. Мы приступили к производству вертолетов, предусмотренных госконтрактами следующего года", - цитируется в релизе гендиректор Андрей Богинский.

Он выразил надежду, что "четкая и слаженная работа холдинга" позволят заключить и успешно выполнить государственные контракты в рамках будущей госпрограммы вооружений 2018-2027 годов.

По данным холдинга, в этом году Минобороны РФ и другие госзаказчики получили боевые вертолеты Ка-52, Ми-35М и Ми-28Н, транспортные Ми-26, многоцелевые Ми-8 и учебные "Ансат-У". Впервые были поставлены корабельные вертолеты Ка-226Т и учебно-боевые Ми-28УБ.
19.12.2017
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Страны
Россия
Продукция
Ансат
КА-226
КА-226Т
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Ми-26
Ми-28Н
Ми-28УБ
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