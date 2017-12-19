Выбор РИА Новости: главные военные события 2017 года



Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уходящий год отмечен победами российских военных в Сирии и новыми завоеваниями оружейников на внешних рынках. Это не совпадение: красиво снятые удары самолётов и крылатых ракет по позициям запрещённого в РФ "Исламского государства"* (ИГ)* стали лучшей рекламой русского оружия.

Достижения и у военных моряков: они получили первый за последние 40 лет ледокол "Илья Муромец", а также право ежегодно проводить главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. В то же время в Ракетных войсках стратегического назначения вряд ли рады тому, что приостановлена разработка ядерного поезда второго поколения "Баргузин".

Меж тем на западных границах России неспокойно: НАТО стягивает войска в Прибалтику и Польшу и разворачивает противоракетную оборону в Румынии. Поэтому неслучайно, что проходившие в Белоруссии учения "Запад-2017" вызвали истерическую информационную войну. На этом фоне Россия может записать себе в актив укрепление позиций в Средней Азии, где прошли первые за 12 лет военные учения с Узбекистаном.

Завершение сирийской кампании

Военная операция по борьбе с ИГ*, начавшаяся по просьбе президента Сирии Башара Асада 30 сентября 2015 года и длившаяся более двух лет, подходит к концу. О завершении ее активной фазы 11 декабря объявил президент России Владимир Путин, посетивший в Сирии российскую базу Хмеймим и отдавший приказ приступить к выводу большей части войск.

Как доложил президенту командующий группировкой РФ генерал-полковник Сергей Суровикин, САР покинут 23 самолета различной модификации и два вертолёта К-52. Также в Россию возвращается отряд военной полиции, отряд спецназа, военно-полевой госпиталь и саперы.

ИГ* в Сирии разгромлено, констатировали в российском Генштабе. По данным Минобороны, только за последние семь месяцев уничтожено более 32 тысяч боевиков, 394 танка и множество другой техники. Вместе с этим отмечается, что в Сирии еще, возможно, затаились диверсанты ИГ*.

Освобождение Сирии велось правительственными войсками при поддержке российской авиации, военных советников и спецназа в ходе ожесточенных боев. Вехами стали освобождение Алеппо (декабрь 2016 года), бои за Пальмиру, которую два раза зачищали от террористов и окончательно освободили в марте 2017 года, а также освобождение осенью уходящего года города Дейр-эз-Зор.

Успешные боевые действия сопровождались потерями. По данным официальных публикаций Минобороны и представителей российских региональных властей, безвозвратные боевые потери военнослужащих ВС РФ превысили 30 человек.

По завершению операции и выводу части контингента в Сирии продолжат работать две российские военные базы - Воздушно-космических сил в Хмеймиме и пункт материально-технического обеспечения флота РФ в районе порта Тартус. При этом базу ВМФ РФ в Тартусе планируется расширить. Недавно Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации соответствующего соглашения с Сирией. Совет Федерации рассмотрит его на заседании 26 декабря.

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости выразил мнение, что для защиты баз в Хмеймиме и Тартусе в обозримой перспективе в Сирии на боевом дежурстве останутся российские системы ПВО.

Взлет на оружейном рынке

Длившая два года операция России в Сирии вызвала повышенный интерес к российскому оружию на Ближнем Востоке. Так, в 2017 году было официально объявлено о победе России в международном тендере на поставку Египту корабельных вертолетов Ка-52К "Катран".

Пользуется в регионе успехом и отечественная бронетехника: в 2017 году началась реализация контракта на поставку в Ирак 73 танков Т-90. Кроме того, в уходящем году одна из североафриканских стран, название которой не разглашается Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, приобрела оперативно-тактические комплексы "Искандер", таким образом, став вторым в истории покупателем этого оружия после Армении.

Заметным событием стало также подписание межправительственного соглашения между Россией и Катаром по военно-техническому сотрудничеству.

Помимо успехов в продвижении российской военной техники на Ближний Восток, уходящий год примечателен выходом Москвы на новые рынки. Первый оружейный контракт был заключен с Филиппинами - единственной страной Азиатско-Тихоокеанского региона, помимо Брунея, на вооружении которой ранее никогда не стояла техника из Советского Союза и России.

Международный триумф С-400

Уходящий год также запомнится прорывными контрактами на поставку российских систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф" в страны, традиционно считавшимися ключевыми союзниками США на Ближнем Востоке - Турцию и Саудовскую Аравию.

Помимо поставок С-400, Москва и Эр-Рияд договорились о продаже противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ", тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Буратино", гранатометов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103.

При этом военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский, комментируя РИА Новости эти соглашения, призывал не считать поставку С-400 Эр-Рияду состоявшимся фактом до тех пор, пока все дивизионы системы не будут отгружены заказчику.

Собеседник агентства напомнил, что несколько лет назад Россия и Саудовская Аравия прорабатывали соглашения общей суммой 12 миллиардов долларов на поставку бронетехники и систем ПВО, но ни одна из этих инициатив реализована не была.

Другой контракт на поставку С-400 был подписан в уходящем году с Турцией, что уже успело спровоцировать ряд критических заявлений со стороны союзников Анкары по НАТО, прежде всего США, чьё военное руководство заявляло о несовместимости российских зенитных ракетных систем с ПВО альянса.

При этом турецкая сторона неоднократно озвучивала интерес к локализации производства "четырехсотки", в то время как российские власти настаивали на том, что на данном этапе военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары речи об этом не идёт. Ожидается, что Турция начнёт получать эти системы в 2019 году.

Заявляли о своем интересе в приобретении С-400 и другие страны региона - Бахрейн и Катар. Всего, по словам помощника российского президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина, в очереди за данной системой стоят "около десяти иностранных государств".

"Сухопутный главком" ВКС

Итогом сирийской кампании можно считать и самое неожиданное за последнее время назначение в военном ведомстве. В конце ноября командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин возглавил Воздушно-космические силы вместо Виктора Бондарева, который ушел в Совет Федерации.

Неожиданность тут в том, что Суровикин - не лётчик, а мотострелок, танкист. В начале своей карьеры он служил в Таманской мотострелковой дивизии. Причём в августе 1991 года боевые машины пехоты Таманской дивизии под командованием Суровикина вошли в Москву для наведения порядка.

Первыми в конце сентября о будущем назначении Суровикина сообщило РИА Новости со ссылкой на свои источники в Минобороны. Однако тогда многие эксперты восприняли это как шутку или дезинформацию ввиду того, что лётчики воспринимают себя как элиту Вооружённых сил, которой не может командовать "пришелец" извне.

Характерно, что бывший главком ВКС, а ныне председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев не стал комментировать информацию о назначении Суровикина.

Однако вполне вероятно, что назначение состоялось ввиду очевидных успехов Суровикина во главе российских войск в Сирии, основной силой которых стали именно лётчики. Ему удалось обеспечить взаимодействие авиации с сухопутными войсками, что стало ключом к освобождению страны от террористов "Исламского государства"*.

"Запад-2017"

В сентябре Россия и Белоруссия в очередной раз провели совместные учения "Запад-2017", задействовав 12,7 тысячи военных. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России.

Маневры сопровождались информационной войной стран НАТО на грани истерики: якобы на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины, кроме того, Россия, мол, хочет оставить своих военных в Белоруссии по завершении учений.

Москва и Минск в ответ на озабоченность западных стран напомнили о плановости маневров и о том, что пригласили на учения зарубежных наблюдателей. При этом заместитель министра обороны России Александр Фомин заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа.

Между тем у наблюдателей не возникло вопросов ни по количеству задействованных сил и средств, ни по прозрачности. Все российские части, как и положено, вернулись в места постоянного размещения.

Как отметил постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко, истерия нагнеталась, чтобы еще раз оправдать необходимость размещения в Прибалтике и Польше дополнительных сил и военной техники стран Альянса.

НАТО у российских границ

В уходящем году случилось то, о чём вашингтонские "ястребы" заговорили в 2014 году, сразу после вхождения Крыма в состав России. Военное сдерживание России вдоль западных границ теперь выглядит так: в Прибалтике и Польше развернуты четыре многонациональные батальонные тактические группы НАТО общей численностью до пяти тысяч военнослужащих.

В Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации Сухопутных войск США. Продолжается развертывание рубежей противоракетной обороны (ПРО) США в Румынии и Польше.

В октябре в Польшу, на фоне российско-белорусских учений "Запад-2017", прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась вместе с бронетехникой, при этом в Польше и Прибалтике осталась не выведенной техника 3-й американской бригады.

Таким образом, отмечает российское военное ведомство, сегодня у границ России, фактически, развернута не бригада, а механизированная дивизия Вооружённых сил США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, Германия).

Кроме того, как рассказал в конце года иностранным военным атташе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, НАТО вдвое увеличила интенсивность воздушной разведки на восточном фланге, при этом усиление активности альянса у границ России "носит деструктивный и провокационный характер". Корабли Альянса стали чаще заходить в Черное море, наращивается потенциал американской ПРО в Европе.

"По сравнению с прошлым годом, вдвое увеличена интенсивность воздушной разведки на восточном фланге Альянса… Количество вылетов нашей истребительной авиации на перехват самолетов НАТО увеличилось в 2,8 раза", - констатировал Герасимов.

Несмотря на отсутствие на сегодняшний день официальных комментариев Вашингтона, в Москве уверены, что произошедшее повлечет серьезные последствия и потребует пересмотра ключевых договоренностей в сфере безопасности.

Учения России и Узбекистана

Параллельно Россия укрепляет южный фланг, который не первый год под угрозой из-за роста активности экстремистских и террористических формирований в Средней Азии.

В уходящем году состоялись первые с 2005 года совместные учения Вооруженных сил России и Узбекистана. Ранее, в 2012 году, Узбекистан во второй раз вышел из Организации договора о коллективной безопасности (первый раз Ташкент принял решение о выходе из ОДКБ в 1999 году, вернувшись туда в 2006-м).

Новое сближение двух стран в военно-технической области началось с 2016 года после прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева. Так, в 2016 году с Узбекистаном было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подразумевающее поставки вооружений Ташкенту по внутрироссийским ценам. Таким образом, эта среднеазиатское государство стало единственной страной СНГ, обладающей подобными привилегиями, при этом не входя в ОДКБ и Таможенный союз.

Вслед за соглашением в октябре уходящего года военные подразделения Узбекистана и России встретились на горном полигоне Фориш в Джизакской области республики для уничтожения условной террористической группы. В ходе запланированных действий при поддержке авиации были полностью "уничтожены" базы материального обеспечения, средства техники и живая сила условного противника, освобождены заложники.

Всего в учениях было задействовано более 400 горных стрелков от Минобороны Узбекистана и Центрального военного округа России.

Первый за 40 лет ледокол

В конце ноября в Санкт-Петербурге состоялась церемония подъема флага на дизель-электрическом ледоколе нового поколения проекта 21180 "Илья Муромец", который построен для Военно-морского флота России. Это долгожданное судно для военных моряков. По словам заместителя главкома ВМФ Александра Федотенкова, флот не принимал в свой состав подобные суда ледового класса более 40 лет.

"Получив ледокол подобного класса, группировка Военно-морского флота получает самодостаточность обеспечения всех задач, которые возложены на флот", - отметил заместитель главкома.

Ледокол "Илья Муромец" заложили на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года и спустили на воду в июне 2016-го. Он сможет быть проводником кораблей через льды, заниматься научно-исследовательскими и гидрографическими работами, также при необходимости оказывать помощь аварийным кораблям или подлодкам.

Проект 21180 - это новое поколение ледоколов с новыми принципами электродвижения и современной энергетической установкой. Винторулевые колонки ледокола вынесены на внешнюю поверхность корпуса и могут вращаться на 360 градусов, что позволяет "Илье Муромцу" двигаться в любом направлении и быстро менять курс.

Главный морской парад

Помимо ледокола, у моряков в уходящем году случился особо почётный праздник. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 30 июля, в День Военно-морского флота России, в Санкт-Петербурге главного военно-морского парада. Парады кораблей в этот день также прошли в Североморске, Владивостоке, Севастополе, Балтийске и Астрахани, а также впервые - в сирийском Тартусе, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ.

Главный военно-морской парад прошел в Петербурге на Неве и Кронштадтском рейде. Этот парад проводился впервые в новейшей истории российского Военно-морского флота, но в последующем он станет ежегодным и будет проходить в последнее воскресенье июля - в День ВМФ.

Парад начался с обхода военных кораблей Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. В морской части парада 22 корабля прошли строем перед зрителями на Неве, а всего было задействовано 40 военных кораблей и судов, в том числе самые большие в мире, за исключением авианосцев, боевые ударные корабли с ядерной энергетической установкой - тяжелый атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий".

Кроме того, в морской части парада принимали участие корабли китайского флота, которые прибыли на совместные учения.

В воздушном строю над Невой пролетели вертолеты и самолеты морской авиации ВМФ, в том числе корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К, наносившие удары по террористам в Сирии.

"Ядерный поезд" в тупике

Похоже, что ядерный поезд-призрак - одна из ярких разработок ещё советской "оборонки" - в 2017 году отправился за запасной путь. Это происходит уже во второй раз вслед за послеперестроечным уничтожением боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Молодец" в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-II.

Как заявил РИА Новости высокопоставленный представитель российского военного ведомства, разработка нового БЖРК "Баргузин" приостановлена на неопределенный срок. Хотя и отметил, что в то же время Минобороны не планирует полностью отказываться от "поезда номер ноль".

По данным СМИ, в 2016 году "Баргузин" успешно прошел первый этап проверки ракет - бросковые испытания, в ходе которых тестировалось, в частности, правильно ли разработаны алгоритмы подготовки ракеты к пуску, как она покидает пусковую установку и как срабатывает пусковое оборудование.

По данным источника РИА Новости в российской оборонной промышленности, летные испытания данной ракеты должны были состояться в 2019 году.

"Баргузин" представляет собой состав, внешне неотличимый от обычного товарного поезда. В его вагонах устанавливаются три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. Кроме того, на борту размещены командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и размещен личный состав.

*Террористическая организация, запрещена в России