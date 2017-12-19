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Нарышкин рассказал о трудностях при защите информационного суверенитета

20.12.2017 РИА Новости 409 0
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Попытки стран СНГ защитить свой информационный суверенитет наталкиваются на непропорциональную агрессию их политических конкурентов, заявил во вторник директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина, сегодня на передний план выходит противостояние в информационной сфере. "При этом любые попытки государств СНГ защитить свой информационный суверенитет наталкиваются на непропорциональную агрессию", - сказал директор СВР на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ.
19.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей

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