"Вертолеты России" выполнили ГОЗ-2017



Транспортно-боевой вертолет Ми-35М во время учений. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Транспортно-боевой вертолет Ми-35М во время учений. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил поставки вертолетной техники в рамках Гособоронзаказа 2017 года. Все машины переданы заказчикам в срок и без замечаний.

"Холдинг своевременно поставил все вертолеты по Государственному оборонному заказу в 2017 году. Мы приступили к производству вертолетов, предусмотренных госконтрактами следующего года. Я надеюсь, что четкая и слаженная работа холдинга и качество выпускаемой техники позволят "Вертолетам России" заключить и успешно выполнить государственные контракты в рамках будущей госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

В 2017 году в соответствии с государственными контрактами Министерство обороны РФ и другие госзаказчики получили боевые вертолеты Ка-52 Ми-35М и Ми-28Н, транспортные вертолеты Ми-26, многоцелевые вертолеты типа Ми-8. Впервые были поставлены корабельные вертолеты Ка-226Т и учебно-боевые Ми-28УБ. Также ВКС России получили запланированные к передаче учебные вертолеты "Ансат-У".