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"Вертолеты России" выполнили ГОЗ-2017

19.12.2017 АО «Вертолеты России» 139 0
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Транспортно-боевой вертолет Ми-35М во время учений. Архивное фото
Транспортно-боевой вертолет Ми-35М во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил поставки вертолетной техники в рамках Гособоронзаказа 2017 года. Все машины переданы заказчикам в срок и без замечаний.


"Холдинг своевременно поставил все вертолеты по Государственному оборонному заказу в 2017 году. Мы приступили к производству вертолетов, предусмотренных госконтрактами следующего года. Я надеюсь, что четкая и слаженная работа холдинга и качество выпускаемой техники позволят "Вертолетам России" заключить и успешно выполнить государственные контракты в рамках будущей госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


В 2017 году в соответствии с государственными контрактами Министерство обороны РФ и другие госзаказчики получили боевые вертолеты Ка-52 Ми-35М и Ми-28Н, транспортные вертолеты Ми-26, многоцелевые вертолеты типа Ми-8. Впервые были поставлены корабельные вертолеты Ка-226Т и учебно-боевые Ми-28УБ. Также ВКС России получили запланированные к передаче учебные вертолеты "Ансат-У".
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
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Страны
Россия
Продукция
Ансат
КА-226
КА-226Т
Ка-52
Ми-26
Ми-28Н
Ми-28УБ
Ми-35
Ми-35М
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