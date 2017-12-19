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Сухопутные войска Румынии завершают сертификацию новых ПТРК "Спайк LR"

20.12.2017 ЦАМТО 224 0
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Spike LR II
Ракета Spike LR II.
Источник: inn.co.il

ЦАМТО, 19 декабря. По информации Elbit Systems Ltd., в рамках заключенного в 2015 году румынским правительством с компанией EuroSpike GmbH (совместное предприятие Rafael, Diehl и Rheinmetall) контракта СВ Румынии недавно провели испытания и оценку десяти ракет "Спайк LR" (Long Range).

Испытательные пуски ракет, выполненные в Национальном учебном центре "Чинку" в Брашове, являлись частью проводимого СВ Румынии процесса оценки и сертификации ПТРК. Система "Спайк LR" была протестирована в разных сценариях, в дневное и ночное время суток, для поражения танков и БТР на различных дистанциях. Все десять ракет поразили цели с высокой точностью. При этом девять пусков были произведены румынскими операторами.

На вооружении ВС Румынии уже имеются ПТРК семейства "Спайк". Версия "Спайк LR" применяется в составе 30-мм ДУМВ, установленного на БМП, а "Спайк ER" (дальность пуска 8 км) – на вертолетах "Пума" (SOCAT).

Испытания проводились с применением интегрированного прицельно-пускового устройства ICLU (Integrated Control Launch Unit), представляющего собой новую цифровую действующую в сети пусковую установку ракет "Спайк", которая обеспечивает обнаружение целей на большой дальности и улучшенную тактическую связь для эффективного целераспределения между средствами поражения.

Поставки ПТРК "Спайк LR" продлятся до 2017-2019 гг. Они поступят на вооружение пехотных, разведывательных и горных бригад, а также артиллерийских полков СВ Румынии.

Как сообщал ЦАМТО, в канун 2016 года государственная компания Romtehnica заключила с EuroSpike GmbH два соглашения, общая стоимость которых оценивается в 110 млн. евро. Уведомления о данных контрактах были размещены в электронном вестнике тендеров Евросоюза Ted.europa.eu 15 января 2016 года. Первый контракт с EuroSpike GmbH стоимостью 17,91 млн. евро (79,628 млн. леи) на покупку "противотанковых средств" (ПТУР) был заключен 24 декабря 2015 года посредством прямых переговоров, поскольку закупка может быть осуществлена только у одного поставщика. Стоимость второго контракта на поставку "переносных противотанковых комплексов" составила 92,719 евро (424,8 млн. леи). Он также был заключен путем прямых переговоров. Оба соглашения вступили в силу 11 января 2016 года.

Кроме того, по данным Ted.europa.eu, 24 декабря 2015 года с EuroSpike GmbH были заключены два дополнительных контракта на покупку "противотанковых средств": стоимостью 1,19 млн. евро и 18,9 млн. евро, а 29 января 2016 года – еще одно соглашение стоимостью 3,71 млн. евро.
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Румыния
Компании
Elbit Systems
Rafael
Rheinmetall
Проекты
Евросоюз

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