Посол Индии опроверг сообщения о противоречиях с Россией по вопросам ВТС



Министр обороны России Сергей Шойгу и исполнительный директор российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospace Шри Судхир Мишра. Нью-Дели, 21.01.2015.

Источник: BrahMos Aerospace Министр обороны России Сергей Шойгу и исполнительный директор российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospace Шри Судхир Мишра. Нью-Дели, 21.01.2015.Источник: BrahMos Aerospace

ЦАМТО, 19 декабря. У России и Индии нет противоречий по вопросам ВТС, различные сообщения об этом являются спекуляциями в СМИ, заявил в интервью "РИА Новости" посол Индии в РФ Панкадж Саран.

"В вопросах военно-технического сотрудничества между Россией и Индией нет никакой напряженности. Наше сотрудничество основано на полном взаимопонимании, имеет долгую историю успеха, и у нас очень тесный диалог с Москвой по этому вопросу. Мы уверены, что военно-техническое сотрудничество будет и далее продолжено в этом же ключе", – сказал посол.

"Те публикации, которые появляются в медиа, они инспирированы заинтересованными сторонами. Мы надеемся, что СМИ будут более ответственными и объективными в своих публикациях, и не будут искажать факты", – цитирует "РИА Новости" П.Сарана.

Посол отметил, что сейчас сотрудничество Нью-Дели с российскими партнерами концентрируется больше на том, чтобы с использованием российских технологий производить больше в Индии…, тем самым продолжив историю прошлых успехов".

По его словам, "одним из таких успешных проектов стало совместное производство ракет "БраМос". У нас есть другие проекты, которые сейчас обсуждаются, и планируется, что все они будут осуществляться через правительственную программу Make in India. Эти проекты активно развиваются", – передает "РИА Новости".