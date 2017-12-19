Посол Индии опроверг сообщения о противоречиях с Россией по вопросам ВТС
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Министр обороны России Сергей Шойгу и исполнительный директор российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospace Шри Судхир Мишра. Нью-Дели, 21.01.2015.
Источник: BrahMos Aerospace
ЦАМТО, 19 декабря. У России и Индии нет противоречий по вопросам ВТС, различные сообщения об этом являются спекуляциями в СМИ, заявил в интервью "РИА Новости" посол Индии в РФ Панкадж Саран.
"В вопросах военно-технического сотрудничества между Россией и Индией нет никакой напряженности. Наше сотрудничество основано на полном взаимопонимании, имеет долгую историю успеха, и у нас очень тесный диалог с Москвой по этому вопросу. Мы уверены, что военно-техническое сотрудничество будет и далее продолжено в этом же ключе", – сказал посол.
"Те публикации, которые появляются в медиа, они инспирированы заинтересованными сторонами. Мы надеемся, что СМИ будут более ответственными и объективными в своих публикациях, и не будут искажать факты", – цитирует "РИА Новости" П.Сарана.
Посол отметил, что сейчас сотрудничество Нью-Дели с российскими партнерами концентрируется больше на том, чтобы с использованием российских технологий производить больше в Индии…, тем самым продолжив историю прошлых успехов".
По его словам, "одним из таких успешных проектов стало совместное производство ракет "БраМос". У нас есть другие проекты, которые сейчас обсуждаются, и планируется, что все они будут осуществляться через правительственную программу Make in India. Эти проекты активно развиваются", – передает "РИА Новости".
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19.12.2017
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