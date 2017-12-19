Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Посол Индии опроверг сообщения о противоречиях с Россией по вопросам ВТС

20.12.2017 ЦАМТО 552 0
0
Понравилась новость?
 +2
Сергей Шойгу и Шри Судхир Мишра
Министр обороны России Сергей Шойгу и исполнительный директор российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospace Шри Судхир Мишра. Нью-Дели, 21.01.2015.
Источник: BrahMos Aerospace

ЦАМТО, 19 декабря. У России и Индии нет противоречий по вопросам ВТС, различные сообщения об этом являются спекуляциями в СМИ, заявил в интервью "РИА Новости" посол Индии в РФ Панкадж Саран.

"В вопросах военно-технического сотрудничества между Россией и Индией нет никакой напряженности. Наше сотрудничество основано на полном взаимопонимании, имеет долгую историю успеха, и у нас очень тесный диалог с Москвой по этому вопросу. Мы уверены, что военно-техническое сотрудничество будет и далее продолжено в этом же ключе", – сказал посол.

"Те публикации, которые появляются в медиа, они инспирированы заинтересованными сторонами. Мы надеемся, что СМИ будут более ответственными и объективными в своих публикациях, и не будут искажать факты", – цитирует "РИА Новости" П.Сарана.

Посол отметил, что сейчас сотрудничество Нью-Дели с российскими партнерами концентрируется больше на том, чтобы с использованием российских технологий производить больше в Индии…, тем самым продолжив историю прошлых успехов".

По его словам, "одним из таких успешных проектов стало совместное производство ракет "БраМос". У нас есть другие проекты, которые сейчас обсуждаются, и планируется, что все они будут осуществляться через правительственную программу Make in India. Эти проекты активно развиваются", – передает "РИА Новости".
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.12 17:27
  • 1
"Мотовилихинские заводы" поставили первые машины комплекса "Торнадо-С" для ракетных войск
  • 20.12 17:26
  • 14
У триллионов есть два союзника — армия и флот
  • 20.12 17:17
  • 2
После перехвата в Сирии Запад признал преимущество Су-35 перед F-22
  • 20.12 17:13
  • 4
Шельф на троих
  • 20.12 17:07
  • 5
Сирийский опыт: В РФ разработали бронированный "Самум" с 23-мм пушкой
  • 20.12 16:38
  • 4
Источник: развертывание гиперзвуковых ракет "Циркон" на кораблях ВМФ включено в новую ГПВ
  • 20.12 16:25
  • 2
В США самый большой самолет в мире испытали на взлетной полосе
  • 20.12 16:16
  • 5
Первый полет нового американского конвертоплана Bell V-280 Valor
  • 20.12 16:02
  • 42
"Новатор 9М729" — русская ракета, сломавшая хребет договору РСМД?
  • 20.12 15:57
  • 3
Рубка на рубку
  • 20.12 15:48
  • 18
Cамолет Ан-124 «Руслан» - вершина достижений конструкторского бюро О.К. Антонова
  • 20.12 14:56
  • 2
Украинская "Целина" рухнула в Тихий океан
  • 20.12 14:39
  • 45
Россия и Запад остаются антагонистами
  • 20.12 14:38
  • 119
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 20.12 14:35
  • 4015
Оценка Советского периода в истории России.
другие обсуждаемые темы