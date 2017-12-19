На верфи Boustead заложен киль третьего корабля SGPV-LCS для ВМС Малайзии



Спуск на воду на малайзийском судостроительном предприятии Boustead Heavy Industries Corporation Berhad (BHIC) Lumut Shipyard головного строящегося для ВМС Малайзии корвета (фрегата) Maharaja Lela французского проекта Gowind 2500. Лумут (Малайзия), 24.08.2017.

Источник: ВМС Малайзии Спуск на воду на малайзийском судостроительном предприятии Boustead Heavy Industries Corporation Berhad (BHIC) Lumut Shipyard головного строящегося для ВМС Малайзии корвета (фрегата) Maharaja Lela французского проекта Gowind 2500. Лумут (Малайзия), 24.08.2017.Источник: ВМС Малайзии

ЦАМТО, 19 декабря. На верфи Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) 18 декабря состоялась церемония закладки киля третьего патрульного корабля прибрежной зоны второго поколения SGPV-LCS для ВМС Малайзии.

Как сообщает Navyrecognition.com, в мероприятии принял участие командующий вооруженными силами Малайзии генерал Раджа Мохамед Aффанди Раджа Мохамед Нур (Raja Mohamed Affandi Raja Mohamed Noor) и другие официальные лица.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2014 года малазийская компания BHIC объявила о заключении по результатам тендера контракта на разработку, постройку, оснащение оборудованием, проведение испытаний и поставку ВМС Малайзии шести патрульных кораблей прибрежной зоны второго поколения SGPV-LCS (Second Generation Patrol Vessel Littoral Combatant Ship) по проекту "Говинд-2500", разработанному французской DCNS (в настоящее время Naval Group). Стоимость соглашения оценивается в 9 млрд. ринггитов (2,4 млрд. долл.). Контракт будет выполняться в течение трех "Малазийских планов": 10-го, 11-го и 12-го. Работы по строительству кораблей и интеграции оборудования будут выполнены на верфи в Лумуте. Там же будут проведены испытания кораблей.

Работы по строительству головного корабля начались 13 июня 2015 года. Церемония закладки киля корабля "Махараджа Лела" (Maharaja Lela) состоялась 8 марта 2016 года, спуск на воду прошел 24 августа 2017 года. Согласно планам ВМС, морские испытания первого SGPV-LCS должны начаться в 2018 году. Головной корабль поступит на вооружение в 2019 году. Остальные корабля будут переданы заказчику с интервалом в 6 месяцев.

Закладка киля второго корабля серии, "Шариф Машор" (Shariff Mashor), состоялась 28 февраля 2017 года. Предположительно, следующие корабли серии по результатам опроса населения получат наименования "Раджа Махади" (Raja Mahadi), "Мэт Саллех" (Mat Salleh), "Ток Джанггут" (Tok Janggut) и "Мэт Килау" (Mat Kilau) в честь представителей национально-освободительного движения.

Как предполагается, длина корабля SGPV-LCS составит 111 м, максимальная ширина – 16 м, водоизмещение – 3100 т. Он будет оснащен главной энергетической установкой типа CODAD, расчетная максимальная скорость – 28 узлов, автономность – 21 сутки, экипаж – 118 человек. Корабль будет оборудован летной площадкой и сможет принимать вертолет.

Планируется, что корабли будут оснащены трехкоординатными РЛС "Смарт-S" Mk.2, буксируемыми ГАС CAPTAS-2 производства Thales, оптико-электронными системами управления огнем TMEO Mk.2 TMX/EO немецкой компании Rheinmetall, 57-мм артиллерийской установкой "Бофорс" Mk.3 компании BAE Systems, двумя 30-мм АУ "Сихок" компании MSI-Defence, двумя трехтрубными системами пуска 324-мм торпед британской компании J+S Ltd, противокорабельными ракетами NSM (Naval Strike Missile) компании Kongsberg, а также ЗРК VL MICA компании MBDA.

В настоящее время командование ВМС Малайзии реализует носящую обозначение "от 15 к 5" программу реформирования, предполагающую увеличение численности флота при одновременном сокращении количества типов кораблей, состоящих на вооружении. Предполагается, что в перспективе в боевом составе флота будет состоять 12 кораблей SGPV-LCS, три многоцелевых корабля обеспечения MRSS (multirole support ship), 18 патрульных кораблей прибрежной зоны (LMS), 18 корветов УРО класса "Кедах" (MEKO-100) и четыре дизель-электрические подводные лодки.