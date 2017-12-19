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Научно-исследовательское судно "Адмирал Владимирский" прошло проливами Большой Бельт, Эресунн, Каттегат и Скагеррак

20.12.2017 ЦАМТО 179 0
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Адмирал Владимирский
Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота Адмирал Владимирский.
Источник: © Фото : управление навигации и океанографии Минобороны РФ

ЦАМТО, 19 декабря. Научно-исследовательское судно Балтфлота "Адмирал Владимирский" 18 декабря завершило прохождение проливов Большой Бельт, Эресунн, Каттегат и Скагеррак, которые располагаются между Скандинавским и Ютландским полуостровами и соединяют Балтийское море с Северным.

Данный район является зоной интенсивного судоходства, и прохождение по нему регламентировано специальными правилами и картами.

Особенностью данного морского участка является наличие большого количества мелей, узкостей и фарватеров, что требует особого внимания и профессионализма от экипажа корабля во время их прохождения.

Помимо этого, порядок прохода военных кораблей и судов определен в "Правилах доступа иностранных военных кораблей и самолетов в датские районы в мирных условиях", принятых Данией в 1951 году.

Именно поэтому момент прохождения "Адмирала Владимирского" через проливную зону требует особого внимания не только штурманской службы, но и всего экипажа. Российский корабль уже неоднократно ходил этим маршрутом. После прохождения проливов кораблю предстоит совершить переход через Северное море.

Судно вышло из Кронштадта 15 декабря в дальний гидрографический поход в рамках Второй международной экспедиции в Индийский океан, осуществляемой под эгидой межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО.

Экипажу судна и экспедиционному отряду поставлена задача выполнить гидрометеорологические наблюдения и работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
19.12.2017
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