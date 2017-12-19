Оренбуржье прикроет новая РЛС Центрального военного округа



перспективная РЛС отличается высокими рубежами обнаружения малоразмерных низколетящих целей.

Источник: личное перспективная РЛС отличается высокими рубежами обнаружения малоразмерных низколетящих целей.Источник: личное

Новая мобильная РЛС «Каста 2-2», способная обнаруживать «стелс»-объекты, поступила по гособоронзаказу в Центральный военный округ.

Станция усилила боевые возможности по контролю воздушного пространства подразделений радиотехнических войск ЦВО, дислоцированных в Оренбургской области.

РЛС «Каста 2-2» – мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима. Предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, эшелона высоты полета и трассовых характеристик самолетов, вертолетов, крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах.

Станция обнаруживает цели, выполненные с применением технологий «Стелс», а также движущиеся объекты на поверхности моря.