Оренбуржье прикроет новая РЛС Центрального военного округа
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перспективная РЛС отличается высокими рубежами обнаружения малоразмерных низколетящих целей.
Источник: личное
Новая мобильная РЛС «Каста 2-2», способная обнаруживать «стелс»-объекты, поступила по гособоронзаказу в Центральный военный округ.
Станция усилила боевые возможности по контролю воздушного пространства подразделений радиотехнических войск ЦВО, дислоцированных в Оренбургской области.
РЛС «Каста 2-2» – мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима. Предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, эшелона высоты полета и трассовых характеристик самолетов, вертолетов, крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах.
Станция обнаруживает цели, выполненные с применением технологий «Стелс», а также движущиеся объекты на поверхности моря.
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19.12.2017
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