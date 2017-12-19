Замминистра обороны РФ Юрий Борисов встретился с академиками РАН



Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 19 декабря. Замминистра обороны РФ Юрий Борисов 18 декабря в Москве провел встречу с представителями Российской академии наук, органов власти, ведущих российских ВУЗов, предприятий промышленности и органов военного управления.

На встрече присутствовали президент Российской академии наук академик Александр Сергеев, председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации академик Юрий Михайлов, председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований академик РАН Владислав Панченко, академики РАН Жорес Алферов, Александр Асеев, Владимир Бетелин, Юрий Гуляев, ректор МГУ им. М.В.Ломоносова академик РАН Виктор Садовничий, ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана Анатолий Александров и другие.

На встрече, посвященной вопросу организации системного взаимодействия в части проведения фундаментально-поисковых исследований в интересах Минобороны России обсуждались вопросы исполнения подпрограммы "Фундаментальные и поисковые научные исследования в интересах развития промышленных технологий для производства ВВСТ", сформированной в рамках проекта госпрограммы "развития оборонно-промышленного комплекса".

"Начинается новый программный период, для нас это Государственная программа вооружения, для нас определены требования и индикаторы, на которые мы должны выйти к 2027 году. Это достаточно амбициозные и серьезные задачи" – сказал Ю.Борисов.

По его словам, только тесная связь между армией и наукой позволит получать на вооружение интеллектуальное и высокоточное оружие.

"Характер войн постоянно меняется, совершенно очевидно, что побеждать будет тот, кто быстрее увидит, услышит, примет решение и применит оружие", – заявил замглавы оборонного ведомства.

Он отметил, что уже сейчас пора задумываться о проектах, которые будут реализовываться после 2027 года.

"Наша задача – заложить программу, фундамент, сформировать мероприятия уже для следующей программы вооружения. Это непрерывный процесс, нельзя упускать время, иначе прервется технологическая цепочка создания вооружения", – отметил Ю.Борисов.

В свою очередь, президент РАН Александр Сергеев подчеркнул, что академики готовы тесно сотрудничать с армией и предлагать конкретные проекты.

"Мы понимаем, что состояние научно-технического прогресса определяет уровень технологий, которые принимаются на вооружение в военном деле и безопасности", – заявил А.Сергеев

Также на встрече обсудили вопросы перспективных исследований в области квантовых технологий, исследования искусственных нейронных сетей, обнаружения и мониторинга малозаметных объектов, фундаментальных исследований атмосферы Земли и другие.

Завершая встречу, замминистра обороны поблагодарил участников совещания за конструктивную дискуссию, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.