ОАК и предприятия Удмуртии обсуждают проекты расширения сотрудничества
|
|
Юрий Слюсарь.
Источник: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ
ЦАМТО, 19 декабря. Руководству ОАК 18 декабря был представлен промышленный потенциал предприятий Удмуртской Республики, который может быть задействован для использования сфере авиастроения.
В совещании приняли участие президент ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
В ходе встречи руководители ряда предприятий Удмуртии, работающие с крупными российскими промышленными холдингами, представили свои разработки, технологии и продукцию, которые могут быть использованы для реализации программ по производству военной и гражданской авиационной техники. В частности, были представлены проекты в области аддитивного производства изделий из титана, энергетических систем и различного оборудования.
Юрий Слюсарь отметил, что эффективное и "умное" импортозамещение – важное условие развития конкурентоспособного авиастроения в России. Поэтому вопросы сотрудничества с отечественными предприятиями, использующими современные технологии в производстве, один из приоритетов ОАК.
В свою очередь, Александр Бречалов заявил, что более десятка предприятий готовы поставлять свою продукцию для нужд корпорации. Глава республики также добавил, что в Удмуртии насчитывается более 60 тыс. предпринимателей и компаний, с которыми правительство Удмуртии проводит образовательные сессии в рамках сотрудничества с госкорпорациями и госкомпаниями.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".
|
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.12.2017 В Хабаровском крае в 2018 году начнется серийное производство ПАК ФА
11.12.2017 Испытания Су-57 с новым двигателем продлятся несколько лет
08.12.2017 ОАК надеется на положительное решение от США по поводу поставок SSJ-100 в Иран
07.12.2017 Состоялся первый полет Су-57 с двигателем второго этапа
06.12.2017 Тяга на большие деньги
23.11.2017 Крылья складывают в положенном месте
20.11.2017 В Казани подготовили к испытаниям модернизированный бомбардировщик Ту-160
17.11.2017 17-й «Белый Лебедь» России: в Казани достроили новый Ту-160