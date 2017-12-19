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ОАК и предприятия Удмуртии обсуждают проекты расширения сотрудничества

20.12.2017 ЦАМТО 236 0
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Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь.
Источник: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

ЦАМТО, 19 декабря. Руководству ОАК 18 декабря был представлен промышленный потенциал предприятий Удмуртской Республики, который может быть задействован для использования сфере авиастроения.

В совещании приняли участие президент ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

В ходе встречи руководители ряда предприятий Удмуртии, работающие с крупными российскими промышленными холдингами, представили свои разработки, технологии и продукцию, которые могут быть использованы для реализации программ по производству военной и гражданской авиационной техники. В частности, были представлены проекты в области аддитивного производства изделий из титана, энергетических систем и различного оборудования.

Юрий Слюсарь отметил, что эффективное и "умное" импортозамещение – важное условие развития конкурентоспособного авиастроения в России. Поэтому вопросы сотрудничества с отечественными предприятиями, использующими современные технологии в производстве, один из приоритетов ОАК.

В свою очередь, Александр Бречалов заявил, что более десятка предприятий готовы поставлять свою продукцию для нужд корпорации. Глава республики также добавил, что в Удмуртии насчитывается более 60 тыс. предпринимателей и компаний, с которыми правительство Удмуртии проводит образовательные сессии в рамках сотрудничества с госкорпорациями и госкомпаниями.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".
19.12.2017
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий

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