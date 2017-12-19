ЦВО: получив отпор в Сирии, боевики наращивают присутствие в Афганистане
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Бомбардировщик Су-34 наносит удар по позициям ИГИЛ в Сирии.
Источник: МО РФ
Командующий войсками Центрального военного округа также добавил, что борьба с международной террористической угрозой еще не завершена
ДУШАНБЕ, 19 декабря. /ТАСС/. После разгрома наиболее боеспособных сил запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" в Сирии боевики стали наращивать силы в Афганистане, заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.
"Недавно группировка Вооруженных сил России совместно с сирийской армией завершила разгром наиболее боеспособных сил "Исламского государства" на Ближнем Востоке Но говорить о завершении борьбы с международной террористической угрозой рано. Боевики, получив отпор в Сирии, наращивают присутствие в Афганистане. Это подготовленный, хорошо оснащенный и мотивированный противник, которого нельзя недооценивать", - сказал Лапин.
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19.12.2017
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