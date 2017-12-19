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Войска ВВО в 2017 году пополнили более 10 тыс. военнослужащих по контракту

20.12.2017 ТАСС 302 0
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Военнослужащие ВВО
Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения ВВО на учениях в Хабаровском крае, май 2017 года.
Источник: Игорь Онучин/РИА "Новости"

Больше всего контрактников зафиксировано в Бурятии, Забайкальском и Приморском краях

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Более 10 тыс. военнослужащих по контракту пополнили войска Восточного военного округа (ВВО) с начала 2017 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

"С начала текущего года более 10 тыс. человек заключили контракт о прохождении службы в Восточном военном округе (ВВО), в том числе более 4,5 тыс. солдат и сержантов, завершивших военную службу по призыву в войсках округа. Около 1,5 тыс. военнослужащих, заключивших контракт в 2017 году, имеют высшее образование", - говорится в сообщении.

При этом, больше всего желающих стать профессиональными военнослужащими оказалось среди жителей Республики Бурятия, Забайкальского и Приморского краев.

В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, для кандидатов на испытательном сроке организованы сборы по общевойсковой интенсивной подготовке. Всего в 2017 году такие сборы прошли более 4,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 300 женщин.

Более 600 военнослужащих, в том числе около 40 военнослужащих-женщин в нынешнем наборе контрактников завершают курс интенсивной подготовки перед отправкой в войска. Во время полевого выхода они преодолевают огненно- штурмовую полосу в составе отделений, проходят "обкатку" боевыми машинами пехоты БМП-2 с выполнением метания учебных противотанковых гранат, также в программу подготовки входит обучение по всем основным воинским дисциплинам и марш-бросок с элементами "курса выживания".

В пресс-службе ВВО пояснили, что в 2016 году контрактников было набрано более чем в два раза больше, около 24 тыс. человек. Снижение количества принятых на службу по контракту объясняется тем, что основные должности уже укомплектованы. В 2018 году акцент при наборе контрактников будет сделан на профессиональный отбор и их профессионализм, а не количество.
19.12.2017
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принадлежат ТАСС
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