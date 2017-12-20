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Малый ракетный корабль "Вихрь" проекта 22800 "Каракурт" заложат в Феодосии

20.12.2017 ТАСС 538 1
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МРК "Тайфун" проекта 22800
Спуск на воду на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" строящегося для ВМФ России малого ракетного корабля "Тайфун" проекта 22800. Отрадное (Ленинградская область), 24.11.2017.
Источник: forums.airbase.ru

В пресс-службе Минобороны РФ по ВМФ добавили, что сейчас на различных этапах постройки на стапелях судостроительного завода "Море" находятся малые ракетные корабли "Шторм" и "Охотск"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония закладки малого ракетного корабля (МРК) "Вихрь" проекта 22800 (шифр "Каракурт") пройдет во вторник на судостроительном заводе "Море" в Феодосии. Об этом сообщил представитель пресс-службы Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева кораблю присвоено наименование "Вихрь". Это третий малый ракетный корабль проекта 22800, строящийся на феодосийском предприятии "Море" для Военно-морского флота России. На различных этапах постройки на стапелях этого завода находятся малые ракетные корабли "Шторм" и "Охотск", - сообщил он.

В церемонии примут участие представители руководства завода, члены администрации Феодосии и замначальника управления кораблестроения ВМФ Михаил Краснопеев.

Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") - российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны (малых корветов). Проект разработан в 2015 году специалистами АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург, в составе Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) на базе ракетно-артиллерийского катера "Скорпион" проекта 12300, созданного этим же бюро в 1990-х годах. Ранее сообщалось, что ВМФ России должен получить 18 малых ракетных кораблей проекта 22800, при этом два первых будут переданы в 2018-м.

МРК проекта "Каракурт" имеют водоизмещение около 800 т, скорость - свыше 30 узлов, оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, силовыми установками российского производства. Среди основных преимуществ этих кораблей - высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности. Корабли могут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль.
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
12300 Скорпион
22800 МРК

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Павел 1978
8934
№1
20.12.2017 08:03
заложили
http://feo.today/news/866-v-primorskom-na-sz-more-torzhestvenno-zalozhili-malyi-raketnyi-korabl-vihr.html
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