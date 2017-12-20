Контракт на ремонт авианосца "Адмирал Кузнецова" еще не заключен



Авианосец "Адмирал Кузнецов".

Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Авианосец "Адмирал Кузнецов".Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Ранее сообщалось, что ремонт авианосца должен начаться в 2018 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) пока не начала ремонт единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов", поскольку контракт еще не подписан. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал глава ОСК Алексей Рахманов.

Ранее сообщалось, что ремонт авианосца должен начаться в 2018 году.

"Нет, мы ждем завершения обсуждения этого контракта", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос о начале ремонта. Сейчас корабль, по его словам, находится "в точке базирования".

Рахманов подчеркнул, что предприятия, которые будут производить ремонт, готовы выполнить "поставленный объем работ".