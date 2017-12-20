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Контракт на ремонт авианосца "Адмирал Кузнецова" еще не заключен

20.12.2017 ТАСС 262 1
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Авианосец "Адмирал Кузнецов"
Авианосец "Адмирал Кузнецов".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Ранее сообщалось, что ремонт авианосца должен начаться в 2018 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) пока не начала ремонт единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов", поскольку контракт еще не подписан. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал глава ОСК Алексей Рахманов.

Ранее сообщалось, что ремонт авианосца должен начаться в 2018 году.

"Нет, мы ждем завершения обсуждения этого контракта", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос о начале ремонта. Сейчас корабль, по его словам, находится "в точке базирования".

Рахманов подчеркнул, что предприятия, которые будут производить ремонт, готовы выполнить "поставленный объем работ".
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Павел 1978
8934
№1
20.12.2017 08:02
как же долго они тележатся-то...
+1
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