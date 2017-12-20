Контракт на ремонт авианосца "Адмирал Кузнецова" еще не заключен
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Авианосец "Адмирал Кузнецов".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС
Ранее сообщалось, что ремонт авианосца должен начаться в 2018 году
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) пока не начала ремонт единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов", поскольку контракт еще не подписан. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал глава ОСК Алексей Рахманов.
Ранее сообщалось, что ремонт авианосца должен начаться в 2018 году.
"Нет, мы ждем завершения обсуждения этого контракта", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос о начале ремонта. Сейчас корабль, по его словам, находится "в точке базирования".
Рахманов подчеркнул, что предприятия, которые будут производить ремонт, готовы выполнить "поставленный объем работ".
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19.12.2017
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