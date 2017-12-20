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ОСК передаст два корабля и судно российскому флоту с задержкой

20.12.2017 ТАСС 541 1
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Алексей Рахманов
Алексей Рахманов.
Источник: © Зураб Джавахадзе/ТАСС

Причиной переноса сдачи одного из кораблей является задержка работ по отделке

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст Военно-морскому флоту РФ два боевых корабля и одно судно с опозданием, в 2018 году. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал глава ОСК Алексей Рахманов.

"В этом году по нашей линии мы, скорее всего, не успеем сдать один корабль, точнее, одно судно, которое мы строим для Военно-морского флота. На сегодняшний день сдано четыре (корабля), еще будет сдано два, и два останется "в долгах", - перечислил Рахманов.

Он пояснил, что причиной переноса сдачи одного из кораблей является задержка работ по отделке. Второй корабль не будет передан из-за неудовлетворительной работы контрагентов.

Рахманов не уточнил, о каких кораблях идет речь.
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ОСК

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Павел 1978
8934
№1
20.12.2017 07:56
Макарове говорят какие-то проблемы:
Цитата, q
"Там ещё проблемы с механикой. Вина не завода, но с таким косяком его не примут"
других подробностей нет
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