ОСК передаст два корабля и судно российскому флоту с задержкой



Алексей Рахманов.

Источник: © Зураб Джавахадзе/ТАСС Алексей Рахманов.Источник: © Зураб Джавахадзе/ТАСС

Причиной переноса сдачи одного из кораблей является задержка работ по отделке

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст Военно-морскому флоту РФ два боевых корабля и одно судно с опозданием, в 2018 году. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал глава ОСК Алексей Рахманов.

"В этом году по нашей линии мы, скорее всего, не успеем сдать один корабль, точнее, одно судно, которое мы строим для Военно-морского флота. На сегодняшний день сдано четыре (корабля), еще будет сдано два, и два останется "в долгах", - перечислил Рахманов.

Он пояснил, что причиной переноса сдачи одного из кораблей является задержка работ по отделке. Второй корабль не будет передан из-за неудовлетворительной работы контрагентов.

Рахманов не уточнил, о каких кораблях идет речь.