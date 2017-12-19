Россия и Таджикистан готовы дать отпор изгнанным из Сирии боевикам
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Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов
ДУШАНБЕ, 19 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России и Таджикистана должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе к негативному сценарию, в Центральной Азии после разгрома "Исламского государства"* (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии, заявил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин на церемонии передачи военной техники в Душанбе.
"Недавно группировка Вооруженных сил России совместно с сирийской армией завершила разгром наиболее боеспособных сил "Исламского государства" на Ближнем Востоке. Наши солдаты и офицеры возвращаются домой. Вместе с тем, говорить о завершении борьбы с международной террористической угрозой рано. Боевики, получив отпор в Сирии, наращивают присутствие в Афганистане. Это подготовленный, хорошо оснащенный и мотивированный противник, которого нельзя недооценивать", - сказал Лапин.
Россия передает союзной армии Таджикистана проверенные образцы техники и вооружения, которые позволят усилить ее потенциал и повысить боевые возможности. Немаловажное значение играют надежность этой техники, простота в эксплуатации, высокий уровень ремонтопригодности и способность решать задачи в условиях горной местности.
"Перед нами стоит общая задача по защите наших рубежей, обеспечению коллективной безопасности в регионе - убежден, мы ее выполним", - добавил он.
*Террористическая организация, запрещена в России
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19.12.2017
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