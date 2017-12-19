Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия и Таджикистан готовы дать отпор изгнанным из Сирии боевикам

20.12.2017 РИА Новости 186 0
0
Понравилась новость?
 +2
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ДУШАНБЕ, 19 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России и Таджикистана должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе к негативному сценарию, в Центральной Азии после разгрома "Исламского государства"* (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии, заявил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин на церемонии передачи военной техники в Душанбе.

"Недавно группировка Вооруженных сил России совместно с сирийской армией завершила разгром наиболее боеспособных сил "Исламского государства" на Ближнем Востоке. Наши солдаты и офицеры возвращаются домой. Вместе с тем, говорить о завершении борьбы с международной террористической угрозой рано. Боевики, получив отпор в Сирии, наращивают присутствие в Афганистане. Это подготовленный, хорошо оснащенный и мотивированный противник, которого нельзя недооценивать", - сказал Лапин.

Россия передает союзной армии Таджикистана проверенные образцы техники и вооружения, которые позволят усилить ее потенциал и повысить боевые возможности. Немаловажное значение играют надежность этой техники, простота в эксплуатации, высокий уровень ремонтопригодности и способность решать задачи в условиях горной местности.

"Перед нами стоит общая задача по защите наших рубежей, обеспечению коллективной безопасности в регионе - убежден, мы ее выполним", - добавил он.

*Террористическая организация, запрещена в России
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Сирия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.12 17:27
  • 1
"Мотовилихинские заводы" поставили первые машины комплекса "Торнадо-С" для ракетных войск
  • 20.12 17:26
  • 14
У триллионов есть два союзника — армия и флот
  • 20.12 17:17
  • 2
После перехвата в Сирии Запад признал преимущество Су-35 перед F-22
  • 20.12 17:13
  • 4
Шельф на троих
  • 20.12 17:07
  • 5
Сирийский опыт: В РФ разработали бронированный "Самум" с 23-мм пушкой
  • 20.12 16:38
  • 4
Источник: развертывание гиперзвуковых ракет "Циркон" на кораблях ВМФ включено в новую ГПВ
  • 20.12 16:25
  • 2
В США самый большой самолет в мире испытали на взлетной полосе
  • 20.12 16:16
  • 5
Первый полет нового американского конвертоплана Bell V-280 Valor
  • 20.12 16:02
  • 42
"Новатор 9М729" — русская ракета, сломавшая хребет договору РСМД?
  • 20.12 15:57
  • 3
Рубка на рубку
  • 20.12 15:48
  • 18
Cамолет Ан-124 «Руслан» - вершина достижений конструкторского бюро О.К. Антонова
  • 20.12 14:56
  • 2
Украинская "Целина" рухнула в Тихий океан
  • 20.12 14:39
  • 45
Россия и Запад остаются антагонистами
  • 20.12 14:38
  • 119
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 20.12 14:35
  • 4015
Оценка Советского периода в истории России.
другие обсуждаемые темы