В Поволжье гранатометчики учатся уничтожать "джихад-мобили"
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Огневая подготовка. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Уткин
САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Более 400 гранатометчиков учатся уничтожать "джихад-мобили" условного противника на полигонах в Поволжье во время сборов, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Гранатометчики 2-й общевойсковой армии в ходе сборов на полигонах в Самарской и Оренбургской областях отрабатывают уничтожение "джихад-мобилей" условного противника на максимальных дальностях", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, военнослужащие отрабатывают правильное занятие позиций у контрольно-пропускных пунктов и административных зданий, учатся вести разведку целей и вводить поправки при стрельбе. Огневые тренировки проводятся из гранатомётов РПГ-7В и АГС-17 одиночным и групповым способами.
Особое внимание уделяется отработке приемов по уничтожению движущихся мишеней, имитирующих транспортные средства, начиненные взрывчаткой под управлением террористов-смертников. Такая тактика широко использовалась незаконными вооруженными формированиями на территории Сирии при нападении боевиков на блокпосты, КПП и другие военные объекты правительственных сил, отметили в ЦВО.
Сборы гранатометчиков продолжатся до 22 декабря, уточнили в пресс-службе.
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19.12.2017
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