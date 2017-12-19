В Поволжье гранатометчики учатся уничтожать "джихад-мобили"



Огневая подготовка. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Александр Уткин Огневая подготовка. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Александр Уткин

САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Более 400 гранатометчиков учатся уничтожать "джихад-мобили" условного противника на полигонах в Поволжье во время сборов, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Гранатометчики 2-й общевойсковой армии в ходе сборов на полигонах в Самарской и Оренбургской областях отрабатывают уничтожение "джихад-мобилей" условного противника на максимальных дальностях", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, военнослужащие отрабатывают правильное занятие позиций у контрольно-пропускных пунктов и административных зданий, учатся вести разведку целей и вводить поправки при стрельбе. Огневые тренировки проводятся из гранатомётов РПГ-7В и АГС-17 одиночным и групповым способами.

Особое внимание уделяется отработке приемов по уничтожению движущихся мишеней, имитирующих транспортные средства, начиненные взрывчаткой под управлением террористов-смертников. Такая тактика широко использовалась незаконными вооруженными формированиями на территории Сирии при нападении боевиков на блокпосты, КПП и другие военные объекты правительственных сил, отметили в ЦВО.

Сборы гранатометчиков продолжатся до 22 декабря, уточнили в пресс-службе.