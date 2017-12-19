На полигоне в Подмосковье более 200 гранатометчиков приступили к стрельбам



Военные учения. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко Военные учения. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 200 гранатометчиков приступили к стрельбам на современном мишенном комплексе на полигоне Алабино в Подмосковье, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.

"Более 200 стрелков-гранатомётчиков Таманского мотострелкового соединения приступили к боевым стрельбам на современном мишенном комплексе, установленном на полигоне Алабино (Московская область)", - сказал он.

По словам Мугинова, в состав комплекса входит 100 радиоуправляемых динамических и статических мишенных установок. Все они объединены в одну систему, позволяющую моделировать и изменять тактическую обстановку, разыгрывая учебный бой. Компьютерные средства позволяют точно фиксировать поражение целей.

Особое внимание при боевой подготовке уделяется обучению стрельбе днем и ночью, в различных погодных условиях, в составе боевых групп и при организации засад, добавил Мугинов.