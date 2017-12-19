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В Феодосии заложат малый ракетный корабль "Вихрь"

20.12.2017 РИА Новости 219 0
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Феодосийский морской порт. Архивное фото
Феодосийский морской порт. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Малый ракетный корабль (МРК) "Вихрь" заложат на судостроительном заводе "Море" в Феодосии во вторник, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Сегодня, 19 декабря, на судостроительном заводе "Море" (Феодосия) состоится торжественная церемония закладки малого ракетного корабля (МРК) нового поколения проекта 22800. Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва кораблю присвоено наименование "Вихрь". Это третий малый ракетный корабль проекта 22800, строящийся на феодосийском предприятии "Море" для военно-морского флота России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в торжественной церемонии примут участие представители администрации города, руководство завода. От имени главного командования ВМФ в мероприятии примет участие замначальника управления кораблестроения ВМФ капитан первого ранга Михаил Краснопеев.

Согласно сообщению, МРК нового поколения проекта 22800 имеют водоизмещение около 800 тонн и способны развивать скорость - 30 узлов. Они оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия, современными артиллерийскими комплексами и средствами навигации. Корабль сможет выполнять задачи на удалении от пунктов базирования до 3 тысяч миль.
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22800 МРК

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