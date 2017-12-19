На Аляску свысока. Зачем Россия формирует на Камчатке новую воздушную армию



Истребители МиГ-31 на Камчатке. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Истребители МиГ-31 на Камчатке. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости, Андрей Коц. Противолодочную и истребительную авиацию, системы противовоздушной обороны, подразделения радиотехнических войск и многие другие части и соединения, охраняющие границы российского Дальнего Востока, скоро усилят и соберут в единый "кулак". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны России. Уже в 2018-м Камчатку и Чукотку от воздушного нападения вероятного противника начнет прикрывать новая мощная армия ВВС и ПВО, созданная на основе сил Тихоокеанского флота. Зоной ответственности оперативного объединения станет ни много ни мало все пространство от Северных Курил до арктического острова Врангеля. То есть, по сути, весь северо-восток государства. О том, как новая армия повысит обороноспособность страны и какие задачи на нее возложат, - в материале РИА Новости.

"Ремонт забора"

По данным "Известий", основу группировки новой армии составят 317-й смешанный авиационный полк, развернутый в Елизово под Петропавловском-Камчатским, и базирующаяся там же 53-я дивизия ПВО. Здесь же будет дислоцироваться штаб оперативного объединения. Уже имеющиеся части и соединения будут усилены - источник газеты сообщил, что в составе армии будет не менее двух дивизий - авиационная и ПВО. Подобные преобразования проходят, напомним, и на других флотах. Например, зимой 2015 года была сформирована 45-я армия ВВС и ПВО Северного флота. Это позволило, в частности, усилить контроль над воздушным пространством в Арктике.

Дальневосточный регион в плане обороноспособности долгие годы оставался довольно уязвимым. Этому способствовал ряд существенных факторов: удаленность от столицы, большая протяженность береговой линии, предельный возраст большинства надводных кораблей Тихоокеанского флота, трудности со снабжением базирующихся здесь войсковых группировок. Однако в последнее время ситуация начала меняться в лучшую сторону.

С начала этого года ТОФ по количеству упоминаний в СМИ уверенно догнал главных поставщиков военно-морских новостей прошлых лет - Северный и Черноморский флоты. Минобороны практически каждый день рапортует о проведении на Дальнем Востоке очередных учений или внезапных проверок. Экипажи подводных и надводных кораблей проводят боевые стрельбы, морская авиация отрабатывает дальний перехват воздушных целей, войска береговой обороны обкатывают новые ракетные комплексы, морпехи штурмуют позиции условного противника.

Эти учения и маневры проходят на фоне роста присутствия ВМС США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С января американские моряки регулярно проводят совместные тренировки с японскими и южнокорейскими союзниками, параллельно увеличивая свою сухопутную группировку вблизи Сеула в ответ на неуступчивость КНДР по ракетно-ядерному вопросу. Все это рикошетом бьет и по России: "обкладывая флажками" наших соседей, США параллельно прощупывают возможности ТОФ, чтобы в дальнейшем ограничить его возможности по действиям вне своих территориальных вод. Мощный и единый "зонтик" ПВО и боевой авиации - наиболее эффективный ответ на подобное зондирование.

"Стоит четко понимать, что никакой гонки вооружений мы на Дальнем Востоке не начинаем, не трясем оружием и не призываем к войне, - рассказал РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. - На мой взгляд, мы просто пытаемся частично вернуть то, что было раньше. В 90-х годах сокращение частей ВВС и ПВО на Дальнем Востоке приобрело характер эпидемии. Был ликвидирован истребительный авиаполк в Угольных Копях под Анадырем, уничтожены два полка на Сахалине, выведена авиация с базы Буревестник на Курилах, расформирована 25-я дивизия ПВО, изрядно порубили части на Камчатке. Это не полный перечень того, что мы лишились. В результате восток и северо-восток страны оголились. Радиолокационное поле на Дальнем Востоке в 90-х полностью пропало - летайте к нам в гости, кто хочет!"

Эксперт назвал развертывание новой армии "возвратом к здравому смыслу". Не строительством нового "забора", а ремонтом старого. С момента распада СССР и до недавних пор северо-восточный сектор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) у России попросту отсутствовал. Лишь в июне 2017-го под Енисейском развернули радиолокационную станцию "Воронеж-ДМ", которая прикрыла брешь. Что уж говорить о возможностях обычной ПВО, усиление которой на Дальнем Востоке жизненно необходимо.

Автономная армия

Сердце новой армии - город Елизово неподалеку от Петропавловска-Камчатского - уже представляет собой серьезный военный объект. Базирующийся здесь 1532-й зенитно-ракетный полк 53-й дивизии ПВО одним из первых начал перевооружаться на новейшие ЗРС С-400 "Триумф". Здесь же в 2014-м был сформирован отряд беспилотных летательных аппаратов "Форпост", который в 2016 году пополнился партией БЛА "Орлан-10". В Елизово несут круглосуточное дежурство до 30 самых быстрых российских истребителей-перехватчиков МиГ-31, базируются противолодочные вертолеты Ка-27 и эскадрилья противолодочных самолетов Ил-38 (в том числе самые современные Ил-38Н). Впрочем, по мнению ряда экспертов, ограничивать районы базирования новой армии одной Камчаткой будет недостаточно.

"Пока что решение о создании новой армии больше выглядит как организационное, - рассказал РИА Новости заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. - До сих пор неясно, какие части и соединения будут ей приданы. Если ту группировку, которая у нас и так имеется на Камчатке, просто обзовут армией, то ничего не изменится. Чтобы это объединение действительно прикрывало наши границы от Северных Курил до острова Врангеля, ей должны быть приданы дополнительные силы - как минимум на Чукотке. Надеюсь, что это будет сделано".

Эксперт подчеркнул, что совсем недалеко - на Аляске - развернута сильная группировка американских ВВС. Александр Храмчихин уверен, что России необходимо иметь в регионе противовес. По его словам, Камчатка, Чукотка и даже Магаданская область хоть и являются географически частью материка, но связь с ними по суше сильно затруднена. Группировки, которые здесь базируются, должны быть более автономными, чем в других частях страны. Храмчихин отметил, что если начнется война, перебросить им подкрепление по суше или морю будет практически невозможно. А развитие ВВС и ПВО, строительство новых аэродромов и инфраструктуры как раз помогут решить эту проблему и прочно связать регион с Большой землей.

Напомним, на Дальнем Востоке России уже развернута 11-я армия ВВС и ПВО со штабом в Хабаровске. В ее состав вошли авиационные и зенитные ракетные соединения и воинские части, дислоцированные на территории Приморского и Хабаровского краев, а также Восточной Сибири. Как рассказал в комментарии РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, "с точки зрения военного управления не слишком удобно иметь только одну армию ВВС и ПВО в Восточном военном округе. Камчатка - это все-таки обособленная и территориально, и в смысле военного управления структура, которая требовала создания отдельного объединения авиационных и противовоздушных возможностей региона".