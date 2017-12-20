В ОСК рассказали об очереди покупателей за российскими кораблями



Корабли ВМФ России. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Корабли ВМФ России. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Иностранные заказчики встали в очередь для приобретения российских кораблей после их боевого применения в ходе операции в Сирии, заявил президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов.

"После сирийской кампании (потенциальные иностранные покупатели) встали в очередь. Абсолютно серьезно. После того, как продемонстрировали эффективность оружия, все поняли, что это все не шутки", - сказал Рахманов в эфире радиостанции "Эхо Москвы", не уточнив, какие именно государства проявляют интерес к военной продукции корпорации.

По его словам, первый традиционный вопрос, который задают иностранные партнеры ОСК: "А ваш флот работает на этих кораблях либо судах?". "Если они получают утвердительный ответ, то диалог идет гораздо быстрее. С учетом того, что все это работает, у нас пошел совершенно другой диалог с большинством из наших партнеров", - подчеркнул президент ОСК.

"К традиционным нашим партнерам добавились те, которые с определенной долей скепсиса относились к тому, что мы умеем делать, и, соответственно, перешли от общих дискуссий к контрактам, обсуждениям по закупке того оружия, которое они хотели или присматривались к покупке", - заключил Рахманов.

Россия начала операцию против международных террористов на территории Сирии 30 сентября 2015 года. Спустя неделю в боевых действиях впервые приняли участие корабли Военно-морского флота (ВМФ) России. Ракетные корабли "Дагестан", "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" применили крылатые ракеты из акватории Каспийского моря, произведя 26 пусков по 11 целям и уничтожив их все. 8 декабря 2015 года Россия впервые применила в боевых условиях крылатые ракеты большой дальности "Калибр" из-под воды. Пуск из акватории Средиземного моря произвела дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону", поразив все назначенные цели. Затем ракетные пуски по объектам международных террористов неоднократно выполняли другие надводные и подводные корабли ВМФ.

Корабельная группировка постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море также обеспечивает противовоздушную оборону российской авиационной базы Хмеймим и пункта материально технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус. Кроме того, она обеспечивает подвоз материальных средств.

Одиннадцатого декабря президент России Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства"* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы - Хмеймим и Тартус.

* Террористическая группировка, запрещенная в России