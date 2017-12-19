Под Волгоградом экипажи авиации ЮВО провели учения
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Фронтовой бомбардировщик Су-24М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости. Экипажи смешанного авиационного полка Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, отработали первые летно-тактические задания в зимнем периоде обучения на полигоне под Волгоградом, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М выполнили около 100 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб по групповым наземным мишеням, имитирующим колонны бронетехники условного противника", - сказал он. В течение летных смен совершено более 20 самолетовылетов.
Кроме того, экипажи бомбардировщиков отработали совершение маневра по преодолению зоны ПВО условного противника и уходу от ответного огня.
На занятия привлекался весь летный и инженерно-технический состав полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.
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19.12.2017
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