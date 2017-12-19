Боевые вертолеты ЮВО выполняют полеты в режиме "невидимка" в Армении
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Вертолет ВВС России Ми-8МТ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Тимин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости. Экипажи армейской авиации российской авиационной военной базы "Эребуни" Южного военного округа в Армении на вертолетах Ми-8МТ и Ми-24П приступили к полетам в сложных метеорологических условиях, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Летчики отрабатывают задачи по взлету и посадке на ограниченные площадки, полетам по заданным маршрутам. "Особое внимание при подготовке экипажей уделяется выполнению полетов в режиме "невидимка", исключительно с выключенными приборами освещения и внешними опознавательными сигналами", - сказал он.
На практических занятиях авиационного соединения ЮВО в Закавказье принимают участие более десяти единиц военной авиационной техники и около 100 летчиков, борттехников и военных авиационных инженеров, обслуживающих боевые вертолеты.
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19.12.2017
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