Российские мотострелки в Абхазии отработали борьбу с "боевиками" в горах
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Бронеавтомобиль Камаз семейства Мустанг. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости. Мотострелковые подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии отработал тактику борьбы с условными бандформированиями в горах республики, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"На полигонах "Цабал" и "Нагвалоу" военнослужащие выполнили нормативы по маршевой, тактической, инженерной и огневой подготовке, совершенствовали навыки оборудования полевых лагерей, маскировки огневых позиций и военной техники, преодоления участков условно зараженной местности", - сказал он.
Под руководством опытных инструкторов военные водители оттачивали навыки вождения бронетранспортеров и армейских грузовиков на дорогах с различным покрытием, в том числе по руслам горных рек, серпантинам, а также через участки с вязким грунтом. Основной задачей полевого выхода ставилось повышение физической выносливости, психологической устойчивости и адаптивности каждого военнослужащего в быстроменяющейся обстановке современного общевойскового боя.
В завершение полевой учебы мотострелки выполнили боевые стрельбы из вооружения БТР-82АМ, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов "Печенег", автоматов и пулеметов Калашникова по целям, имитирующим пехоту и легкобронированную технику условного противника. Всего было израсходовано более 50 тысяч боеприпасов, в их числе подствольные и ручные гранаты.
Всего в полевом выходе принимали участие более 600 военнослужащих соединения, было задействовано свыше 100 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг" и машины связи на базе БТР-80.
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19.12.2017
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