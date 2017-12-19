Минобороны готовит документы для передачи ФМБА ряда медучреждений



Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Документы о передаче в ведение ФМБА некоторых объектов здравоохранения Минобороны РФ пока готовятся, сказал РИА Новости заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Андрей Середа.

Ранее СМИ сообщили, что Минобороны России в 2018 году передаст в ведение Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) 27 медучреждений.

"Военная медицина в настоящее время слишком сильно отличается от гражданской медицины, в первую очередь в части нормативов. Например, в целом по гражданскому здравоохранению у нас приходится на 10 тысяч населения 97 стационарных коек и 42 врача", - сказал Середа.

При этом, по его словам, в армии, ввиду многочисленных особенностей, и в том числе из-за того, что военнослужащие срочной службы, то есть солдаты, на самом деле болеют чаще, чем гражданские, и этот показатель совершенно иной.

"По передаваемым госпиталям у нас получается порядка 20 врачей на 600-700 военнослужащих. То есть разрыв по показателю числа врачей на тысячу населения по сравнению с гражданским здравоохранением составляет разы. И если просто взять и вырвать из министерства обороны эти учреждения и передать в лоно гражданского здравоохранения, то мы обязательно столкнемся с тем, что нам придется применить нормативы, касающиеся обеспеченности и койками, и врачами, и медицинскими сестрами к действующей военной конструкции. Это приведет, на мой взгляд, к серьезной проблеме, потому что такой непродуманный формальный подход приведет к тому, что просто нужно будет сократить и врачей, и койки, но это недопустимо", - добавил он.

По словам замруководителя ФМБА, для начала необходимо инициировать процесс пересмотра этих нормативов обеспеченности койками и врачами применительно к реалиям военной медицины, в противном случае получится ситуация с переобеспеченностью.

"Они (учреждения) так и продолжат свою деятельность по оказанию медицинской помощи военнослужащим… Есть вполне приличные, хотя термин "приличные" применим в сравнительном контексте, есть и учреждения, которые требуют срочных радикальных мер. Ряд зданий находится просто в аварийном состоянии, поэтому необходима не столько модернизация, сколько капитальный ремонт", - отметил Середа.

По его словам, если говорить о модернизации, то необходимо подойти к ней разумно, закупая в эти учреждения только то оборудование, которое реально будет использоваться, что требует пересмотра порядков оказания медицинской помощи. Он добавил, что необходимые расходы и на капитальный ремонт, и на текущий ремонт, и на дооснащение, по предварительным подсчетам, составила 5,5 миллиарда рублей, притом что пока не проводилось полноценное "осмечивание" капитального ремонта, считалась лишь средняя стоимость капитального ремонта для того региона, где расположен конкретный госпиталь. Поэтому, после того, как будут начаты процедуры по подсчету капитального ремонта, может возрасти, отметил Середа.

"Распоряжение правительства не несет за собой финансирования. (Финансирование) - это отдельный вопрос, который нам необходимо прорабатывать, в том числе, и с министерством обороны, потому что по большому счету, с точки зрения обеспеченности непрерывной деятельности, министерство обороны должно нам передать учреждения с действующими лицензиями. В противном случае у нас отсутствуют юридические основания для обеспечения непрерывной деятельности. В настоящее время проводится активная работа, мы ждем от министерства обороны полноценный комплект документов на здания, земли, результаты инвентаризации. Пока эти документы получены лишь частично, и конкретные сроки передачи будут зависеть от того, как быстро и в насколько полном объеме мы получим эти документы", - подытожил Середа.